ABD, savaş uçaklarının insansız “sadık kanat arkadaşlarını” seçti

Hedef 1.000 insansız savaş uçağı üretmek
General Atomics, FQ-42, Anduril ise FQ-44 platformlarını üretecek. ABD Hava Kuvvetleri, sözleşmelerin maliyeti ve sipariş adedi hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Uzun vadeli plan doğrultusunda ABD Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık 1.000 adet hava aracını envantere katması hedefleniyor.
CCA programı, ABD Hava Kuvvetleri'nin insan-makine iş birliği vizyonunun temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Program kapsamında geliştirilen yarı otonom hava araçları, pilotlu savaş uçaklarıyla birlikte görev yaparak operasyon menzilini genişletmeyi, durumsal farkındalığı artırmayı ve yüksek tehdit altındaki bölgelerde hayatta kalma kabiliyetini yükseltmeyi amaçlıyor.
ABD çok hızlı davranıyor
General Atomics FQ-42 ilk uçuşunu bundan sadece 15 ay önce, Anduril FQ-44 ise sadece 9 ay önce gerçekleştirmişti. ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada üretim sözleşmelerinin planlanandan aylar önce imzalandığını açıkladı. Bu gelişme, her iki platformun da görev gereksinimlerini karşıladığı ve seri üretime hazır olduğu şeklinde değerlendiriliyor.
Donanım üretim sözleşmeleriyle eş zamanlı olarak programın yazılım tarafında da yeni adımlar atıldı. ABD Hava Kuvvetleri, görev otonomisi yazılımlarının üretimi için Anduril, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX bünyesindeki Collins Aerospace ve Shield AI ile üretim sözleşmeleri imzaladı.
ABD, CCA platformlarında donanımı ayrı yazılımı ayrı olarak, birbirinden bağımsız şekilde tedarik edecek. Böylece farklı yazılım çözümlerinin aynı platformlarda kullanılabilmesi ve sistemlerin daha hızlı güncellenebilmesi hedefleniyor. Bu da CCA platformunun her iterasyonda hızlı bir şekilde yeni yetenekler veya donanımlarla güncellenebileceğine işaret ediyor.
Maliyetler ne kadar?
ABD Hava Kuvvetleri, 2027 mali yılı bütçesinde CCA geliştirme faaliyetleri için yaklaşık 1,4 milyar dolar, tedarik süreci için ise yaklaşık 1 milyar dolar talep ediyor. Yetkililer, bütçenin onaylanmasının ardından ilk üretim partisinin hemen başlatılabileceğini belirtiyor.
Programın teknik ayrıntılarının büyük bölümü gizli tutulurken, yetkililer daha önce paylaşılan 700 deniz mili (yaklaşık 1.300 kilometre) muharebe yarıçapı hedefinin geçerliliğini koruduğunu doğruladı. İlk nesil CCA platformlarının temel görevi ise hava üstünlüğü operasyonları olacak.Kaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-air-force-awards-production-contracts-general-atomics-anduril-drone-wingmen-2026-06-17/ https://breakingdefense.com/2026/06/air-force-cca-drone-wingman-anduril-general-atomics-selection/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel