ABD, savaş uçaklarının insansız “sadık kanat arkadaşlarını” seçti

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Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak yarı otonom insansız “loyal wingman” veya CCA (Collaborative Combat Aircraft- İşbirlikçi Savaş Uçağı) programı kapsamında seri üretim sözleşmelerini imzaladı. Bu kapsamda ABD, Anduril Industries ve General Atomics’e sözleşme verdi.

Hedef 1.000 insansız savaş uçağı üretmek

General Atomics, FQ-42, Anduril ise FQ-44 platformlarını üretecek. ABD Hava Kuvvetleri, sözleşmelerin maliyeti ve sipariş adedi hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Uzun vadeli plan doğrultusunda ABD Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık 1.000 adet hava aracını envantere katması hedefleniyor.

CCA programı, ABD Hava Kuvvetleri'nin insan-makine iş birliği vizyonunun temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Program kapsamında geliştirilen yarı otonom hava araçları, pilotlu savaş uçaklarıyla birlikte görev yaparak operasyon menzilini genişletmeyi, durumsal farkındalığı artırmayı ve yüksek tehdit altındaki bölgelerde hayatta kalma kabiliyetini yükseltmeyi amaçlıyor.

ABD çok hızlı davranıyor

General Atomics FQ-42 ilk uçuşunu bundan sadece 15 ay önce, Anduril FQ-44 ise sadece 9 ay önce gerçekleştirmişti. ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada üretim sözleşmelerinin planlanandan aylar önce imzalandığını açıkladı. Bu gelişme, her iki platformun da görev gereksinimlerini karşıladığı ve seri üretime hazır olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, rekabetçi seçim sürecinden tam ölçekli üretime kısa sürede geçilmesinin, ABD'nin yarı otonom savaş sistemlerini daha hızlı şekilde hizmete almasını sağlayacağını belirtti. ABD, 2030’dan önce 150 CCA sisteminin hizmete girmesi hedefliyor.

Donanım üretim sözleşmeleriyle eş zamanlı olarak programın yazılım tarafında da yeni adımlar atıldı. ABD Hava Kuvvetleri, görev otonomisi yazılımlarının üretimi için Anduril, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX bünyesindeki Collins Aerospace ve Shield AI ile üretim sözleşmeleri imzaladı.

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ABD, CCA platformlarında donanımı ayrı yazılımı ayrı olarak, birbirinden bağımsız şekilde tedarik edecek. Böylece farklı yazılım çözümlerinin aynı platformlarda kullanılabilmesi ve sistemlerin daha hızlı güncellenebilmesi hedefleniyor. Bu da CCA platformunun her iterasyonda hızlı bir şekilde yeni yetenekler veya donanımlarla güncellenebileceğine işaret ediyor.

Maliyetler ne kadar?

Tam Boyutta Gör Programın maliyeti resmi olarak paylaşılmasa da bazı ipuçları verildi. CCA platformlarının bir F-35A savaş uçağının yaklaşık üçte biri maliyetinde olması hedefleniyor. Lot 17 kapsamındaki bir F-35A'nın yaklaşık 82,5 milyon dolara mal olduğu düşünüldüğünde bir CCA'nın birim maliyetinin 30 milyon doların altında olduğu değerlendiriliyor.

ABD Hava Kuvvetleri, 2027 mali yılı bütçesinde CCA geliştirme faaliyetleri için yaklaşık 1,4 milyar dolar, tedarik süreci için ise yaklaşık 1 milyar dolar talep ediyor. Yetkililer, bütçenin onaylanmasının ardından ilk üretim partisinin hemen başlatılabileceğini belirtiyor.

Programın teknik ayrıntılarının büyük bölümü gizli tutulurken, yetkililer daha önce paylaşılan 700 deniz mili (yaklaşık 1.300 kilometre) muharebe yarıçapı hedefinin geçerliliğini koruduğunu doğruladı. İlk nesil CCA platformlarının temel görevi ise hava üstünlüğü operasyonları olacak.

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