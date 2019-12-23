ABD, savaşı uzaya taşıyor! Trump, Amerikan Uzay Gücü’nün kurulduğunu duyurdu

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İçlerinde Fransa ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’nın da (NATO) bulunduğu kurum ve devletler, savaş doktrinlerinde uzayı bir savaş sahası olarak görmeye başlamışlar ve harekât kabiliyetlerini buna göre şekillendirmeye başlamışlardı. Söz konusu alanda bir süredir atılımlar yapmaya hazırlanan bir başka ülke olan ABD’den de nihayet resmî açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde tesis edilecek yeni bir gücün oluşturulmasını resmen onayladı. Bu gelişme ABD’nin 70 yıldan uzun bir süredir kurduğu ilk yeni silahlı güç olma özelliğini de taşıyor.

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Trump, Washington yakınlarında bulunun bir askeri üste yaptığı açıklamalarda, “Dünyanın yeni savaş alanı, uzay! Ulusal güvenliğimizin baskı altında olduğu bu günlerde, uzayda bir Amerikan üstünlüğü mutlak bir ihtiyaç. Bu alandaki liderliğimiz şüphe götürmez, ancak yeterli düzeyde değil. Kısa bir süre içinde bu açığı kapatacağız. Uzay Kuvvetleri Gücümüz yegâne hâkim noktanın kontrolünü mutlaka sağlayacak.” İfadelerini kullanmış.

ABD Silahlı Kuvvetleri için onaylanan 738 milyar dolarlık bütçenin içinde yer alan kuruluşa ilk yılında bu bütçeden 40 milyon dolar ayrılacak.

Uzaya asker yerleştirilmesi anlamına gelmeyen bu adımın, ABD’nin sahip olduğu iletişim ve gözetleme uydularını korumak maksadıyla atıldığı belirtiliyor. Çin ve Rusya’nın da bu alanda ortaya koyduğu gelişmeler ABD’li yetkililerce anlaşılan tehdit olarak algılanıyor.

Yeni oluşturulan birliğin yaklaşık 16.000 asker ve sivil personeli olacağı ifade edilmiş. ABD Uzay Gücü, Ağustos ayında kurulan ABD Uzay Komutanlığı ile koordineli çalışacak.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50876429