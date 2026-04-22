ABD savunma bütçesi 1,5 trilyon dolara çıkıyor: Dronlar için 54 milyar dolar!

Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı, 2027 mali yılı için Başkan Donald Trump tarafından talep edilen 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakam, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yıllık bazda görülen en büyük savunma harcaması artışı olarak kayda geçti.

Pentagon’un yeni bütçe planında dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri, “başkanlık öncelikleri” adı verilen yeni harcama kategorisi oldu. Bu başlık altında Golden Dome (Altın Kubbe) füze savunma sistemi, insansız hava aracı üstünlüğü, yapay zeka ve veri altyapısı ile savunma sanayii tedarik zinciri gibi kritik alanlara yatırım yapılması öngörülüyor.

Geçen yıl savunma bütçesi 892,6 milyar dolar seviyesindeyken ek 150 milyar dolarlık ek bütçe ile toplam tutar ilk kez 1 trilyon doları aşmıştı. Yeni plan bu ölçeği radikal oranda genişletiyor.

Donanma ve hava gücüne dev kaynak

Bütçenin en büyük kalemlerinden biri gemi inşa programı oldu. 65 milyar doları aşan kaynakla 18 savaş gemisi ve 16 destek gemisinin tedarik edilmesi planlanıyor. Bu program, “Golden Fleet” adıyla yürütülürken 1962’den bu yana görülen en büyük gemi siparişi olarak değerlendiriliyor.

Hava gücü tarafında ise F-35 savaş uçağı üretiminin yıllık 85 adede çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca uçak tedariki ve Ar-Ge için ayrılan 102 milyar dolarlık bütçe, bir önceki yıla göre yüzde 26 artış anlamına geliyor. Boeing üretimi yeni nesil F-47 savaş uçağı ve Northrop Grumman’ın B-21 bombardıman uçağı da programın kritik parçaları arasında yer alıyor.

Dronlara tarihin en büyük yatırımı

Tam Boyutta Gör Bütçede en çarpıcı artışlardan biri insansız sistemlerde yaşanıyor. Pentagon, insansız hava araçları ve anti-dron teknolojileri için toplam 53,6 milyar dolar kaynak ayırıyor. Buna ek olarak 21 milyar dolar mühimmat, saldırı dronları ve savunma sistemlerine tahsis ediliyor.

Defense Autonomous Warfare Group (DAWG) adlı birim ise bu bütçenin merkezinde bulunuyor. Daha önce yaklaşık 225 milyon dolar seviyesinde olan bu yapının bütçesi yaklaşık 54 milyar dolara çıkarılıyor.

Ayrıca 20,6 milyar dolarlık ek paketle tek yönlü saldırı dronaları ve insansız savaş uçakları üretilecek. Bu sistemler, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek şekilde tasarlanan Collaborative Combat Aircraft programı kapsamında geliştiriliyor. Aynı bütçeden MQ-25 yakıt ikmal dronu ve küçük insansız sistemlere karşı savunma çözümleri de finanse edilecek.

Sadece insansız sistemlere ayrılan kaynak bile küresel ölçekte dikkat çekici seviyede. 53,6 milyar dolarlık dron yatırımı, birçok ülkenin toplam savunma bütçesini geride bırakacak büyüklüğe ulaşıyor ve dünyadaki en yüksek ilk 10 askeri harcama planı arasına giriyor. Toplam 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi, 1,15 trilyon dolarlık ana talep ve 350 milyar dolarlık ek bütçe kaleminden oluşuyor. İran savaşındaki olan ve olacak harcamalar ise paket dahilinde değil.

