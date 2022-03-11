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    ABD'den sürücü gerektirmeyen tam otonom araçlara izin çıktı

    Güvenlik riskleri sebebiyle sürücüsüz ve tam otonom araçların üretimine izin vermeyen ABD, otomobil üreticileri için kural kısıtlamasında değişikliğe gideceğini açıkladı.
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    ABD, sürücü gerektirmeyen tam otonom araçlara izin verecek
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    Günümüzde otomobillerin sürüş yardımları büyük bir gelişim gösterse de, birçok ülke güvenlik riskleri sebebiyle tam otonom araçlara izin vermiyor. Otonom araçların insan sürüş kontrollerine sahip olması şartını bu hafta itibari ile kaldırdığını duyuran ABD, araç üreticileri için yeni kurallar yayınladı.

    Tam otonom araç üretimi kolaylaşacak

    Bildirilenlere göre kurallarda yer alan araçların her zaman bir sürücü koltuğuna, bir direksiyon simidine, direksiyon kolonuna ve bir yolcu koltuğuna sahip olması şartı değişerek, "Yalnızca bir otomatik sürüş sistemleri (ADS) tarafından çalıştırılmak üzere tasarlanan araçlar için, manuel olarak çalıştırılan sürüş kontrollerinin mantıksal olarak gereksiz olduğunu" eklendi.

    Yapılan kural değişikliği ile birlikte geçtiğimiz ay ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne tam otonom araç üretimi ve satışı için dilekçe veren Generals Motors gibi şirketlerin araç üretiminde yaşadığı zorluklar kalkacak gibi gözüküyor. Bununla beraber herhangi bir manuel sürüş sistemine sahip olmayan otomobiller üretmenin kolaylaşacağını söyleyebiliriz. 

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