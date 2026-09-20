ABD, tarihinin ilk insansız yakıt ikmal uçağını satın alıyor

MQ-25A, ABD Savunma Bakanlığı'nın ilk insansız yakıt ikmal uçağı ve ABD Donanması'nın operasyonel kullanıma alacağı ilk uçak gemisi tabanlı insansız hava aracı olacak.
Uçakların yakıt ikmal yükü azalacak
MQ-25A Stingray'in temel görevi, uçak gemilerinden havalanan savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapmak. Bu görev, günümüzde kısmen F/A-18E/F Super Hornet uçakları tarafından gerçekleştiriliyor. Yakıt ikmal operasyonlarının insansız bir platforma aktarılmasıyla Super Hornet filosunda daha fazla uçak diğer görevlere kaydırılabilecek.
Mevcut bilgilere göre MQ-25A, 500 deniz mili (yaklaşık 926 kilometre) mesafede en az 14 bin libre (yaklaşık 6.350 kilogram) yakıt aktarabilecek.
Donanmanın mevcut program planı, dokuz test uçağı ve 67 operasyonel uçak olmak üzere toplam 76 MQ-25A üretimini öngörüyor. Boeing'in açıklamasına göre son sözleşmeyle birlikte Stingray programı kapsamında sözleşmeye bağlanan uçak sayısı 14'e yükseldi.
MQ-25A'nın teknik özellikleri
- Uzunluk: Yaklaşık 15,5 metre
- Kanat açıklığı: Yaklaşık 23 metre
- Motor: Rolls-Royce AE 3007N turbofan
- Maksimum hız: Saatte 500 milin (yaklaşık 805 kilometre) üzerinde
- Operasyon irtifası: 39 bin feetin (yaklaşık 11.900 metre) üzerinde
- Belirtilen menzil: 500 deniz miline (yaklaşık 926 kilometre) kadar
Stingray'in ilk başarılı uçuş gösterimi ise 25 Nisan'da gerçekleştirildi. ABD Donanması, uçuş testlerinin 2026 sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Operasyonel uçakların 2029’da envantere girmesi bekleniyor. Ancak programın ilk hedef tarihi 2025 yılıydı.
ABD Donanması, insansız yakıt ikmal uçağının uçak gemilerinde kullanılabilmesi için gerekli altyapıyı da geliştiriyor. USS Theodore Roosevelt, MQ-25A operasyonlarını destekleyen ilk uçak gemisi oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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