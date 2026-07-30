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    ABD Uzay Kuvvetleri'nden SpaceX'e 1,6 milyar dolarlık sözleşme

    ABD Uzay Kuvvetleri, Pentagon uydularını taşıyacak 18 Falcon 9 görevi için SpaceX ile 1,6 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Görevlerin 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.

    ABD Uzay Kuvvetleri'nden SpaceX'e 1,6 milyar dolarlık sözleşme Tam Boyutta Gör

    ABD Uzay Kuvvetleri, SpaceX'e 2027 yılına kadar gerçekleştirilecek 18 Falcon 9 fırlatması için toplam 1,6 milyar dolarlık yeni sözleşme verdi. Görevler kapsamında havadaki hedeflerin tespiti ve takibinde kullanılacak uydular yörüngeye taşınacak. Bu uydular Pentagon’a ait olacak.

    SpaceX'in Pentagon sözleşmeleri 7 milyar doları aştı

    Yeni anlaşmayla birlikte SpaceX'in bu yıl Pentagon'dan aldığı sözleşmelerin toplam değeri en az 7 milyar dolara ulaştı. ABD’de Trump yönetimi 185 milyar dolarlık çok yıllı Golden Dome füze savunma sistemi için gaza basmış durumda. Bu programda SpaceX’in fırlatma ve uydu altyapısının önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

    SpaceX, mayıs ayında da ABD Uzay Kuvvetleri'nden 6,5 milyar dolar değerinde iki büyük uydu sözleşmesi kazanmıştı. Bunlardan 4,16 milyar dolarlık bölüm, havadaki hareketli hedefleri izleyebilen uydu ağının geliştirilmesini kapsıyordu. Üç gün sonra açıklanan 2,29 milyar dolarlık ikinci sözleşme ise füze uyarı ve takip sensörlerinden önleyici sistemlere gerçek zamanlı veri aktarımı sağlayacak haberleşme uydularına yönelikti.

    SpaceX rakipsiz durumda

    SpaceX son yıllarda Pentagon ihalelerinde rakiplerine karşı bariz bir üstünlük kurmuş durumda. Bu üstünlüğün esas nedeni ise SpaceX'in başlıca rakiplerinin teknik sorunlarla karşılaşması.

    Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı olan United Launch Alliance (ULA), Pentagon görevleri için sertifikalı Vulcan roketinde tespit edilen arıza nedeniyle uzunca bir süredir teknik incelemelerden geçiyor. Öte yandan Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, mayıs ayında dördüncü uçuş hazırlıkları sırasında fırlatma rampasında patlayan New Glenn roketinin neden patladığını araştırıyor.

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