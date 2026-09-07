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    ABD Uzay Kuvvetleri’nin yeni üniforması Nazi subaylarına benziyor

    Trump’ın tanıttığı yeni ABD Uzay Kuvvetleri üniforması, tasarımıyla dikkat çekti. Trump’ın tasarımı Nazi subaylarının üniformalarına ve Star Wars’taki İmparatorluk askerlerine benzetildi.

    ABD Uzay Kuvvetleri’nin yeni üniforması Nazi subaylarına benziyor Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Uzay Kuvvetleri (Space Force) için paylaştığı yeni üniforma tasarımı, görünümü nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Başkan’a göre yeni üniforma tasarımı Starship Troopers filminden esinlenilerek hazırlandı. Ancak koyu renkli tunik, sivri tepeli şapka ve uzun çizmeleriyle yeni tasarım hem Nazi Almanyası askeri estetiğini hem de Star Wars’taki İmparatorluk subaylarını hatırlattı.

    Tasarımın ilham kaynağı olarak gösterilen 1997 yapımı film de zaten faşist propaganda imgelerini bilinçli şekilde kullanan bir yapım olarak biliniyor.

    Yeni üniforma tartışma yarattı

    Trump, 2019’da kurulan ABD Uzay Kuvvetleri’nin gelecekte kullanması planlanan yeni üniformasına ilişkin bir görseli Truth Social hesabından paylaştı. Trump, tasarımın Starship Troopers filmindeki üniformanın disiplin ve işlevselliğinden esinlendiğini ve uzay alanında görev yapan personel için modernize edildiğini belirtti. Tasarımda kullanılan renk paleti ise uzay grisi, gece yarısı siyahı, gümüş grisi ve saten siyahı olarak açıklandı. Görsel ise muhtemelen AI tarafından oluşturulmuş -en azından o şekilde görünüyor.

    ABD Uzay Kuvvetleri’nin yeni üniforması Nazi subaylarına benziyor Tam Boyutta Gör
    Üniformanın ilham kaynağı olarak gösterilen Starship Troopers, yalnızca bilim kurgu türündeki askeri tasarımından çok bilinçli biçimde Nazi propagandasını çağrıştıran görsel diliyle biliniyor.

    Filmin yönetmeni Paul Verhoeven, 2022’de The Guardian’a yaptığı açıklamada Starship Troopers’ı, “faşizminin farkında olmayan faşistler” hakkında bir film olarak tasarladığını söylemişti.

    Nazi işgali altındaki Hollanda’da büyüyen Verhoeven, filmin görsel dünyasını oluştururken Nazi propaganda filmlerinden, özellikle de Leni Riefenstahl’ın Triumph of the Will yapımından yararlandı. Zaten filmdeki üniformalar da SS üniformalarına oldukça benziyor.

    Öte yandan Trump’ın paylaştığı tasarım, Starship Troopers bağlantısının yanı sıra Star Wars evrenindeki İmparatorluk subaylarının üniformalarıyla da karşılaştırıldı.

    Mevcut Space Force üniforması ise daha geleneksel bir Amerikan askeri kıyafeti görünümünde. Üniformanın tunik bölümü daha geniş bir kesime sahip ve ön kısmı çapraz kapanıyor. Üzerindeki altı düğme, Space Force’un ABD ordusunun altıncı kuvveti olmasına gönderme yapıyor.

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