ABD, uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez doğruladı: Çin tepki gösterdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD, yörüngeye uzay kontrol silahları yerleştirdiğini ilk kez resmen açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, söz konusu sistemlerin Amerikan kuvvetlerini düşman saldırılarına karşı korumak amacıyla kullanıldığını söyledi. Ancak silahların türü, yetenekleri ve ne zaman yörüngeye gönderildiği açıklanmadı.

Pentagon'dan tarihi açıklama

Meink, Washington yakınlarında düzenlenen Air, Space & Cyber Conference etkinliğinde yaptığı konuşmada ABD'nin değişen tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu belirterek yörüngede bulunan uzay kontrol silahlarının Amerikan ortak kuvvetlerini düşman eylemlerine karşı savunabileceğini ifade etti.

Bakan, sistemlerin operasyonel yetenekleri konusunda ayrıntı vermekten özellikle kaçındı. Silahların test edilip edilmediği ve ne zaman konuşlandırıldığı sorularını da yanıtsız bıraktı.

ABD'nin uzay teknolojilerine yönelik askeri programlarının yıllara yayıldığı düşünüldüğünde, söz konusu sistemlerin geliştirilmesi ve konuşlandırılması birden fazla başkanlık döneminde gerçekleşmiş olabilir.

Hangi silahların yörüngede olduğu bilinmiyor

Pentagon, açıklanan sistemlerin hangi teknolojiye dayandığını paylaşmadı. Uzayda kullanılabilecek silahlar arasında lazerler gibi yönlendirilmiş enerji sistemleri, radyo frekansı karıştırıcıları ve fiziksel olarak hedefleri imha edebilen kinetik silahlar bulunuyor.

ABD Uzay Kuvvetleri’nin daha önce açıkladığı ilk silah sistemi ise yörüngedeki uyduları etkisiz hale getirmek için kullanılan Meadowlands adlı mobil, karadan konuşlandırılabilen uydu karıştırıcısı olmuştu.

Bununla birlikte ABD'nin doğrudan kinetik bir uydu imha silahını yörüngeye yerleştirdiğine ilişkin kamuya açık bir kanıt bulunmuyor. Böyle bir silahın kullanılması çok miktarda uzay enkazı oluşturabileceği için ABD'li yetkililer uzun süredir enkaz üretmeyen anti-uzay yeteneklerine daha fazla önem veriyor.

Bakan Kacır açıkladı: Ay aracı 2027’nin başında fırlatılacak 23 sa. önce eklendi

Öte yandan “uzay kontrolü” ABD askeri doktrininde oldukça geniş bir kavram. Bu nedenle yörüngeye yerleştirilen sistemlerin yalnızca uyduları hedef alması gerekmiyor. Bir düşmanın uzay altyapısını devre dışı bırakmaya yönelik farklı operasyonlar da bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

Uzayda rekabet büyüyor

Tam Boyutta Gör ABD'li yetkililer Rusya ve Çin'in Amerikan uydularını etkisiz hale getirebilecek veya iletişimlerini bozabilecek sistemler geliştirdiğini savunuyor. Çin'in yüksek manevra kabiliyetine sahip uydularının ABD askeri uydularına yakın manevralar yaptığı da belirtiliyor.

Rusya'nın da anti-uydu sistemleri geliştirdiği ve 2024’te başka uydulara saldırabilecek bir uydu fırlattığı gündeme taşınmıştı. Ayrıca iki Rus uydusunun, Ukrayna'nın işgalinden bu yana en az bir düzine Avrupa uydusunun iletişimini izlediği öne sürülmüştü.

Uzay altyapısı günümüzde yalnızca iletişim ve navigasyon için kullanılmıyor. Uydu tabanlı algılama, hedefleme, füze uyarısı ve geniş bant internet bağlantıları da askeri operasyonların önemli parçaları haline gelmiş durumda.

Bununla birlikte uzay temelli savunma sistemleri ABD’nin planladığı “Golden Dome” savunma sisteminin unsurları arasında yer alıyor.

Çin'den tepki geldi

ABD'nin yörüngede operasyonel silahlar konuşlandırdığını açıklamasının ardından Çin'den Washington'a çağrı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin uzaydaki askeri kapasitesini genişletmeyi bırakmasını istedi. Guo, "ABD'yi uzaydaki askeri yığınağını genişletmeyi bırakmaya ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı korumaya çağırıyoruz." dedi.

Guo, basın toplantısında, "Çin uzun süredir uzayın barışçıl kullanımına ve uzay güvenliğinin korunmasına bağlı kalmaktadır. Uzayda herhangi bir silahlanma yarışına veya uzayın silahlandırılması ya da bir savaş alanına dönüştürülmesine yönelik her türlü girişime karşıyız." ifadelerini kullandı.

Dış Uzay Antlaşması her şeyi yasaklamıyor

1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, Dünya yörüngesine kitle imha silahları (nükleer silahlar dahil) yerleştirilmesini kesin olarak yasaklıyor. ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail, Pakistan, Japonya ve Kuzey Kore gibi ülkeler bu anlaşmayı imzalamış durumda.

Ancak ABD, Rusya ve Çin gibi güçler bu kapsamın dışında kalan uydu karıştırma, gözetleme ve uydu karşıtı sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

ABD, uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez doğruladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: