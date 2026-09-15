Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez doğruladı: Çin tepki gösterdi

    ABD, uzayda silah konuşlandırdığını ilk kez açıkladı. Pentagon, yörüngedeki sistemlerin düşman tehditlerine karşı kullanılacağını belirtirken silahların özelliklerini ise gizli tutuyor.

    ABD, uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez doğruladı Tam Boyutta Gör
    ABD, yörüngeye uzay kontrol silahları yerleştirdiğini ilk kez resmen açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, söz konusu sistemlerin Amerikan kuvvetlerini düşman saldırılarına karşı korumak amacıyla kullanıldığını söyledi. Ancak silahların türü, yetenekleri ve ne zaman yörüngeye gönderildiği açıklanmadı.

    Pentagon'dan tarihi açıklama

    Meink, Washington yakınlarında düzenlenen Air, Space & Cyber Conference etkinliğinde yaptığı konuşmada ABD'nin değişen tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu belirterek yörüngede bulunan uzay kontrol silahlarının Amerikan ortak kuvvetlerini düşman eylemlerine karşı savunabileceğini ifade etti.

    Bakan, sistemlerin operasyonel yetenekleri konusunda ayrıntı vermekten özellikle kaçındı. Silahların test edilip edilmediği ve ne zaman konuşlandırıldığı sorularını da yanıtsız bıraktı.

    ABD'nin uzay teknolojilerine yönelik askeri programlarının yıllara yayıldığı düşünüldüğünde, söz konusu sistemlerin geliştirilmesi ve konuşlandırılması birden fazla başkanlık döneminde gerçekleşmiş olabilir.

    Hangi silahların yörüngede olduğu bilinmiyor

    Pentagon, açıklanan sistemlerin hangi teknolojiye dayandığını paylaşmadı. Uzayda kullanılabilecek silahlar arasında lazerler gibi yönlendirilmiş enerji sistemleri, radyo frekansı karıştırıcıları ve fiziksel olarak hedefleri imha edebilen kinetik silahlar bulunuyor.

    ABD Uzay Kuvvetleri’nin daha önce açıkladığı ilk silah sistemi ise yörüngedeki uyduları etkisiz hale getirmek için kullanılan Meadowlands adlı mobil, karadan konuşlandırılabilen uydu karıştırıcısı olmuştu.

    Bununla birlikte ABD'nin doğrudan kinetik bir uydu imha silahını yörüngeye yerleştirdiğine ilişkin kamuya açık bir kanıt bulunmuyor. Böyle bir silahın kullanılması çok miktarda uzay enkazı oluşturabileceği için ABD'li yetkililer uzun süredir enkaz üretmeyen anti-uzay yeteneklerine daha fazla önem veriyor.

    Öte yandan “uzay kontrolü” ABD askeri doktrininde oldukça geniş bir kavram. Bu nedenle yörüngeye yerleştirilen sistemlerin yalnızca uyduları hedef alması gerekmiyor. Bir düşmanın uzay altyapısını devre dışı bırakmaya yönelik farklı operasyonlar da bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

    Uzayda rekabet büyüyor

    ABD, uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez doğruladı Tam Boyutta Gör
    ABD'li yetkililer Rusya ve Çin'in Amerikan uydularını etkisiz hale getirebilecek veya iletişimlerini bozabilecek sistemler geliştirdiğini savunuyor. Çin'in yüksek manevra kabiliyetine sahip uydularının ABD askeri uydularına yakın manevralar yaptığı da belirtiliyor.

    Rusya'nın da anti-uydu sistemleri geliştirdiği ve 2024’te başka uydulara saldırabilecek bir uydu fırlattığı gündeme taşınmıştı. Ayrıca iki Rus uydusunun, Ukrayna'nın işgalinden bu yana en az bir düzine Avrupa uydusunun iletişimini izlediği öne sürülmüştü.

    Uzay altyapısı günümüzde yalnızca iletişim ve navigasyon için kullanılmıyor. Uydu tabanlı algılama, hedefleme, füze uyarısı ve geniş bant internet bağlantıları da askeri operasyonların önemli parçaları haline gelmiş durumda.

    Bununla birlikte uzay temelli savunma sistemleri ABD’nin planladığı “Golden Dome” savunma sisteminin unsurları arasında yer alıyor.

    Çin'den tepki geldi

    ABD'nin yörüngede operasyonel silahlar konuşlandırdığını açıklamasının ardından Çin'den Washington'a çağrı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin uzaydaki askeri kapasitesini genişletmeyi bırakmasını istedi. Guo, "ABD'yi uzaydaki askeri yığınağını genişletmeyi bırakmaya ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı korumaya çağırıyoruz." dedi.

    Guo, basın toplantısında, "Çin uzun süredir uzayın barışçıl kullanımına ve uzay güvenliğinin korunmasına bağlı kalmaktadır. Uzayda herhangi bir silahlanma yarışına veya uzayın silahlandırılması ya da bir savaş alanına dönüştürülmesine yönelik her türlü girişime karşıyız." ifadelerini kullandı.

    Dış Uzay Antlaşması her şeyi yasaklamıyor

    1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, Dünya yörüngesine kitle imha silahları (nükleer silahlar dahil) yerleştirilmesini kesin olarak yasaklıyor. ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail, Pakistan, Japonya ve Kuzey Kore gibi ülkeler bu anlaşmayı imzalamış durumda.

    Ancak ABD, Rusya ve Çin gibi güçler bu kapsamın dışında kalan uydu karıştırma, gözetleme ve uydu karşıtı sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/ck790xg41ygro https://www.firstpost.com/world/stop-preparing-for-space-war-china-reacts-on-us-weapons-in-space-14046045.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ecotec motor kürtçe ninni sözleri lifter sesi motora zarar verir mi hd uydu alıcısı a101 elden ring türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum