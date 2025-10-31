ABD ve Çin'den yeni anlaşma: Ticaret kısıtlamaları hafifliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı yeni bir döneme giriyor. Her iki taraf, gümrük vergilerini karşılıklı olarak düşürme kararı aldı. Bu gelişme, özellikle teknoloji devleri için rahatlama anlamına gelebilir. Anlaşma kapsamında ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri %57'den %47'ye düşürülecek. Buna karşılık Çin, ABD’den nadir toprak minerali ithalatına yönelik kısıtlamalarını bir yıl boyunca askıya alacak.

Kaçıranlar için ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri, Apple gibi ABD'li üreticileri doğrudan etkilemişti. Cupertino merkezli şirket, son dönemde tedarik zincirini çeşitlendirmek ve üretimin bir kısmını Hindistan ile Vietnam'a kaydırmak zorunda kalmıştı. Trump yönetimi, yılın başında Çin menşeli ürünlerdeki vergileri %145 seviyesine kadar yükseltmişti.

Öte yandan küresel ekonomik baskılar, yükselen üretim maliyetleri ve Asya pazarındaki gerilimler, iki tarafı yeniden müzakere masasına zorladı. Ticaret savaşındaki yumuşama, sadece akıllı telefon ve elektronik üreticileri için değil, aynı zamanda yarı iletken ve enerji sektörleri için de önem taşıyor. Keza Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki kısıtlamaları askıya alması, ABD merkezli yonga üreticileri için kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Aslına bakacak olursak, yeni anlaşma her iki taraf için de nihai bir çözüm getirmiyor. Trump, "Çin ve Nvidia bu konuyu kendi aralarında çözmeli" diyerek, yarı iletken ihracatı konusundaki belirsizliğin sürdüğüne vurgu ypatı. Ayrıca TikTok'un ABD'deki faaliyetleriyle ilgili görüşmelerin hâlâ sonuçlanmadığı, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından doğrulandı.

