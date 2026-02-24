Giriş
    Alman otomotiv sektörü alarm veriyor: Ülkenin lokomotifi raydan çıkıyor

    Almanya’nın otomotiv merkezi Baden-Württemberg’de ekonomik daralma derinleşirken sektör yapısal krizle karşı karşıya. Ülkenin Çin’e ihracatı sert düşüş görürken iflaslar da artıyor.

    ABD ve Çin etkisi altında Alman otomotiv sektörü alarm veriyor Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın otomotivle özdeşleşmiş güneybatı eyaleti Baden-Württemberg, son yılların en zorlu ekonomik dönemlerinden birini yaşıyor. Bir zamanlar üretim gücü ve ihracat performansıyla ülkenin lokomotifi olan bölge, küresel rekabet baskısı, elektrikli araç dönüşümündeki dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle ciddi bir sınavdan geçiyor. Bölgedeki tablo yalnızca dev markaları değil, yüzlerce küçük ve orta ölçekli tedarikçiyi de doğrudan etkiliyor.

    Otomotiv tedarik zinciri çöküyor

    Baden-Württemberg, Mercedes-Benz ve Porsche gibi küresel markalara ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllar Alman mühendisliğinin sembolü olan bu üretim üssü, özellikle Çin kaynaklı yoğun rekabet, elektrikli araçlara geçişteki dengesizlikler ve yükselen üretim maliyetleri nedeniyle baskı altında. Otomotiv sektöründeki daralma doğrudan tedarik zincirine yansıyor ve yüzlerce küçük üreticiyi zorluyor.

    Yaşanan dönüşümün çarpıcı bir örneği ise sızdırmazlık teknolojileri firması Dostech’in hikayesi. Şirket, 2018 yılında otomotiv sektöründen gelen yoğun taleple birlikte elektrikli ulaşım projelerine yönelerek hızlı bir büyüme yakaladı ve merkez binasını satın alacak noktaya ulaştı. Ancak bu stratejik yönelim, firmayı doğrudan otomotiv devlerine bağımlı hale getirdi. Bugün ise tablo tersine dönmüş durumda. Şirket yönetimi, otomotive bağlı gelirlerin düştüğünü ve personel azaltmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

    ABD ve Çin etkisi altında Alman otomotiv sektörü alarm veriyor Tam Boyutta Gör
    Baden-Württemberg, Almanya’nın en güçlü ihracat bölgesi konumunda. Eyalet, ülkenin toplam ihracatının yüzde 15,5’ini gerçekleştiriyor. İmalat sanayii, eyalet ekonomisinin yüzde 38,1’ini oluşturuyor.

    2024 yılında eyalet ekonomisi yüzde 0,4 daraldı. Aynı dönemde Almanya genelindeki küçülme yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Ülke ekonomisi geçen yıl sınırlı büyümeye dönmüş olsa da Baden-Württemberg’in yeniden daralmış olması bekleniyor. İhracata dayalı üretim modelinin küresel ticaret gerilimlerinden doğrudan etkilenmesi tabloyu ağırlaştırıyor. Özellikle ABD’nin uyguladığı yeni gümrük tarifelerinin, otomotiv yoğun eyaletlerde daha sert hissedildiği belirtiliyor.

    İflaslarda sert artış

    Ekonomik sıkıntıların en net göstergelerinden biri iflas istatistikleri. Baden-Württemberg’de 2024 yılında 2.445 iflas süreci başlatıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 30 artış anlamına geliyor ve 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Üst üste üçüncü artışın yaşanması bekleniyor.

    Uzmanlara göre geçmişte iflas süreçlerinde yatırımcı ya da yeni sahip bulmak daha kolayken bugün, devralınabilecek sürdürülebilir şirket sayısı belirgin biçimde azalmış durumda.

    ABD ve Çin etkisi altında Alman otomotiv sektörü alarm veriyor Tam Boyutta Gör
    Almanya’daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri temsil eden kurumlar, krizin ana sektörlerden başlayarak tedarik zincirine doğru yayıldığını ve adeta domino etkisi yarattığını ifade ediyor. Baden-Württemberg’de işsizlik oranı halen ülke ortalamasının altında seyretse de Ocak 2023’te yüzde 3,9 olan işsizlik oranı, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 4,8’e çıktı.

    Bununla birlikte diğer göstergeler daha karamsar bir tablo çiziyor. Eyaletteki açık iş pozisyonları 2022’ye kıyasla yüzde 30 azalmış durumda. Ayrıca 2030 yılına kadar otomotiv sektöründe 14 bin kişilik istihdam kaybı öngörülüyor.

    Buna rağmen her şey olumsuz değil ve ekonominin diğer bazı alanlarında güçlü büyüme gözleniyor. Otomasyon ve robotik, medikal teknolojiler ile yazılım ve bilişim sektörlerinde hızlı gelişim yaşanıyor. Baden-Württemberg, Almanya’daki toplam Ar-Ge harcamalarının dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. Eyaletin Ar-Ge yatırımları, gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 5,7’sine denk geliyor ki bu oran ülke ortalamasının neredeyse iki katı.

    Çin pazarında derin kayıp

    Öte yandan Alman otomotiv sektörünün dış pazarlardaki kaybı da dikkat çekici boyutta. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) verilerine göre, 2025 yılında Almanya’nın Çin’e otomobil ve parça ihracatı yaklaşık üçte bir oranında düştü. İhracat hacmi 14 milyar euronun altına geriledi. Oysa bu rakam 2022’de yaklaşık 30 milyar euro seviyesindeydi. Değişim üç yıl içinde olması da dikkat çekici.

    Aktarılanlara göre sektör, ABD’nin yüksek ithalat tarifeleri, Avrupa’daki zayıf talep, elektrikli araç dönüşümünün maliyeti ve Çin’deki sert fiyat rekabeti nedeniyle son on yılların en ağır baskısıyla karşı karşıya.

    Almanya için endişe verici bir diğer unsur ise Baden-Württemberg’de işlerin kısa vadede düzelmesinin beklenmiyor oluşu. 8 Mart’ta seçimlerin olacağı eyalet için Almanya, 500 milyar euroluk altyapı fonundan 13 milyar euro ayırmayı planlıyor. Bunun 8,7 milyar eurosu belediyelere aktarılacak. Ancak ekonomistler, bu kaynağın son 20 yılda biriken altyapı açığını kapatmak için yeterli olmayacağını dile getiriyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/china/german-car-exports-china-plunge-by-third-2025-says-economic-institute-2026-02-24/ https://www.reuters.com/business/germanys-once-vibrant-auto-heartland-falls-hard-times-2026-02-24/
