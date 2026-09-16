ABD, Vectis insansız savaş uçağında ölçeği büyütüyor: F-35'le görev yapabilecek

F-35 ile de görev yapabilecek
Vectis’in tam ölçekli modeli de kısa süre önce ilk kez kamuoyu önünde sergilendi. Lockheed Martin, yeni prototiplerin geliştirme sürecini hızlandırmak için programı kendi kaynaklarıyla finanse edeceğini söyledi.
Hassas taarruz, hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra istihbarat, gözetleme ve keşif ile elektronik harp gibi görevler için tasarlanan Vectis'in açık mimarili ve modüler bir yapıya sahip olması planlanıyor. Bu sayede yeni sensör ve görev sistemlerinin ilerleyen dönemde platforma entegre edilmesi kolaylaştırılacak.
Gizlilik ön planda
Vectis'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise gövdenin üst kısmına yerleştirilen derin gömülü hava girişi. Hava girişi, daha önce gösterilen modellerden farklı olarak gövdenin içerisine daha fazla gömülüyor.
Vectis'in gövdesinde hava girişinin arkasında S şeklindeki kanal ve egzoz çevresindeki gizleme çözümleri de düşük görünürlük hedefini destekliyor. Bu arada platform yaklaşık 10,4 metre uzunluğa ve 11,6 metre kanat açıklığına sahip olacak. Kıyaslama açısından Bayraktar Kızılelma’nın uzunluğu 14,7 metre, kanat açıklığı ise 10 metre.
Platformun burun bölümünde ise elektro-optik/kızılötesi sensör sistemi bulunuyor. Vectis'in farklı görevlerde kompakt radar ve IRST gibi sensörleri de taşıyabilecek şekilde tasarlanması bekleniyor.
Birim fiyatı 20 milyon dolar olabilir
Şirket ayrıca parça sayısını azaltan ve montajdaki iş gücünü düşüren bir üretim yöntemi kullanıyor. Lockheed Martin'e göre bu yaklaşım, bazı durumlarda uçağın üretiminde gereken iş gücü saatlerini yüzde 80'e kadar azaltabiliyor. Vectis'in birim maliyetinin de CCA programındaki rekabetçi seviyelerde tutulması hedefleniyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin CCA Increment 1 için uzun vadeli hedefi yaklaşık 20 milyon dolarlık birim fiyat seviyesinde bulunuyor.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=4bb6Mhw6FggKaynakça https://www.techspot.com/news/113850-lockheed-martin-reveals-more-about-vectis-autonomous-combat.html https://www.twz.com/news-features/everything-we-just-learned-about-the-vectis-collaborative-combat-aircraft-from-the-skunk-works Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: