ABD, Vectis insansız savaş uçağında ölçeği büyütüyor: F-35'le görev yapabilecek

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Tam Boyutta Gör Lockheed Martin, Skunk Works tarafından geliştirilen Vectis insansız savaş uçağı için prototip üretimini artırma kararı aldı. Şirket, yapımı devam eden ilk prototipe ek olarak dört yeni Vectis üretecek. Böylece programdaki toplam prototip sayısı beşe çıkarken ilk uçuşun 2027 sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

F-35 ile de görev yapabilecek

Vectis’in tam ölçekli modeli de kısa süre önce ilk kez kamuoyu önünde sergilendi. Lockheed Martin, yeni prototiplerin geliştirme sürecini hızlandırmak için programı kendi kaynaklarıyla finanse edeceğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Vectis, Group 5 sınıfında, kuyruksuz ve düşük görünürlüklü bir insansız savaş uçağı olarak geliştiriliyor. Platform tek başına görev yapabileceği gibi F-35 gibi insanlı savaş uçaklarıyla birlikte de kullanılabilecek.

Hassas taarruz, hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra istihbarat, gözetleme ve keşif ile elektronik harp gibi görevler için tasarlanan Vectis'in açık mimarili ve modüler bir yapıya sahip olması planlanıyor. Bu sayede yeni sensör ve görev sistemlerinin ilerleyen dönemde platforma entegre edilmesi kolaylaştırılacak.

Gizlilik ön planda

Vectis'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise gövdenin üst kısmına yerleştirilen derin gömülü hava girişi. Hava girişi, daha önce gösterilen modellerden farklı olarak gövdenin içerisine daha fazla gömülüyor.

Tam Boyutta Gör Bu tasarım sayesinde hava girişinin oluşturduğu sürüklenme azaltılarak menzil ve performansa katkı sağlanması hedefleniyor. Tasarımın hayatta kalma kabiliyetine de katkı sağladığı belirtiliyor.

Vectis'in gövdesinde hava girişinin arkasında S şeklindeki kanal ve egzoz çevresindeki gizleme çözümleri de düşük görünürlük hedefini destekliyor. Bu arada platform yaklaşık 10,4 metre uzunluğa ve 11,6 metre kanat açıklığına sahip olacak. Kıyaslama açısından Bayraktar Kızılelma’nın uzunluğu 14,7 metre, kanat açıklığı ise 10 metre.

Tam Boyutta Gör Lockheed Martin'in yeni tanıtım videosu Vectis'in dahili bir silah istasyonuna sahip olacağını da gösterdi. İstasyonun en az iki mühimmat taşıyabilecek boyutta olduğu görülüyor. Bu istasyonlarda AIM-120 AMRAAM hava-hava füzeleri ile GBU-53/B Small Diameter Bomb II mühimmatları kullanılabilir.

Platformun burun bölümünde ise elektro-optik/kızılötesi sensör sistemi bulunuyor. Vectis'in farklı görevlerde kompakt radar ve IRST gibi sensörleri de taşıyabilecek şekilde tasarlanması bekleniyor.

Birim fiyatı 20 milyon dolar olabilir

Tam Boyutta Gör Lockheed Martin, Vectis'i hızlı bir şekilde geliştirirken maliyetlerini de düşürmeyi hedfeliyor. Şirket, tasarım ve üretimde dijital mühendislik ile gelişmiş üretim yöntemlerini birlikte kullanıyor. İlk tasarımdan rüzgar tüneli testine iki aydan kısa sürede, ilk dijital üretim modeline altı ayda ve ilk parça üretimine sekiz ayda ulaşıldığı belirtiliyor.

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Şirket ayrıca parça sayısını azaltan ve montajdaki iş gücünü düşüren bir üretim yöntemi kullanıyor. Lockheed Martin'e göre bu yaklaşım, bazı durumlarda uçağın üretiminde gereken iş gücü saatlerini yüzde 80'e kadar azaltabiliyor. Vectis'in birim maliyetinin de CCA programındaki rekabetçi seviyelerde tutulması hedefleniyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin CCA Increment 1 için uzun vadeli hedefi yaklaşık 20 milyon dolarlık birim fiyat seviyesinde bulunuyor.

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