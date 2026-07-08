Yapay zekâya bağlı işsizlik büyürken, ABD AI çağına uygun yeni bir lise modeli hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın hayatımıza girmesiyle başlayan dönüşümün dünya genelinde milyonlarca insanın işini kaybetmesiyle sonuçlanacağı artık iyiden iyiye ayyuka çıkmış durumda. Nitekim son dönemde bu konu sık sık tartışılmaya başlandı. İnsanlar yaklaşan bu işsizlik krizi yüzünden AI'a karşı giderek daha mesafeli hâle geliyor. Ancak AI yarışının artık ülkeler arası bir silahlanma yarışına dönmüş olması, tüm tepkilere rağmen bir yavaşlamanın pek mümkün olmayacağını gösteriyor.

Ünlü yatırımcı Carson Block, yapay zekânın önümüzdeki üç yıl içinde bilgi çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'ini işsiz bırakabileceğini öne sürerken, Anthropic CEO'su Dario Amodei de yayımladığı yeni bir metinde yapay zekânın iş gücü üzerinde daha önce görülmemiş ölçekte bir dönüşüm yaratacağı uyarısını yineledi. AI kaynaklı bu iş kaybı dalgası neredeyse kaçınılmaz olduğu için, artık yeni neslin bu dönüşüme nasıl hazırlanması gerektiği konusu tartışılmaya başlanmış durumda.

"AI Çağında Benzer Bir Eğitim Reformu Gerekiyor"

Kaçınılmaz olan bu dönüşüme uyum sağlanması gerektiğini savunan uzmanlar, tarihte buna benzer bir örneğin zaten yaşandığını hatırlatıyor. Geçtiğimiz yüzyılın başında ABD'de tarım sektöründeki istihdam hızla azalmaya başladı. Yaklaşık 50 yıl içerisinde tarımın toplam istihdamdaki payı üçte bir seviyesinden yüzde 8'e kadar gerilerken, yaklaşık 10 milyon tarım işi ortadan kalktı. Bu büyük dönüşüme karşı geliştirilen çözüm ise yeni iş alanları yaratmaktan önce eğitim sistemini değiştirmek oldu.

Ekonomist Byron Auguste, eyalet yönetimlerinin bu dönemde zorunlu eğitim yasalarını hayata geçirirken, lise eğitimini de ekonomik hayatta başarılı olmanın temel şartlarından biri hâline getirdiğine dikkat çekiyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca ABD'de neredeyse her gün yeni bir lise açıldı ve ülke kısa süre içinde dünyanın en yüksek lise mezuniyet oranlarından birine ulaştı. Auguste gibi uzmanlara göre bugün yapay zekânın oluşturduğu dönüşüm de benzer ölçekte bir eğitim reformunu zorunlu kılıyor.

Nitekim ABD'de bu yönde ilk adımların atılmaya başlandığını görüyoruz. Bu yaklaşımın ilk örneklerinden biri Alabama'da karşımıza çıkıyor. Eyalet yönetimi, ABD'deki lise eğitimini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan bir plan hazırladı. Planın temel amacı, öğrencileri yalnızca üniversiteye değil, hızla değişen iş dünyasına da hazırlamak.

Mevcut sistemde öğrencilerin akademik başarıları büyük ölçüde üniversiteye giriş sınavlarıyla değerlendirilirken, Alabama'nın önerisi bunun ötesine geçiyor. Yeni modelde öğrencilerin hem üniversiteye hazır olup olmadıkları hem de iş hayatında ihtiyaç duyacakları becerilere sahip olup olmadıkları ölçülecek. Bu kapsamda öğrencilerden yalnızca matematik problemlerini çözmeleri değil, karmaşık belgeleri yorumlayabilmeleri, veri analizi yapabilmeleri ve gerçek hayattaki sorunları değerlendirebilmeleri de beklenecek. Eyalet yönetimi, Alabama'da yüksek talep gören becerileri gerektiren işlerin yaklaşık yüzde 67'sinin eyaletin medyan gelirinin üzerinde maaş sunduğunu belirterek öğrencilerin bu alanlara hazırlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Yapay Zekâ Çağında Teknik Bilginin Yanına Yeni Yetkinlikler Ekleniyor

Uzmanlara göre yapay zeka çağında öne çıkacak beceriler aslında tamamen yeni değil. Eleştirel düşünme, iletişim kurabilme, ekip çalışması, değişen koşullara uyum sağlayabilme, dijital okuryazarlık ve güçlü çalışma disiplini uzun süredir önemini koruyan yetkinlikler arasında yer alıyor. Ancak yapay zekânın rutin görevleri giderek daha fazla üstlenmeye başlamasıyla birlikte bu becerilerin değeri daha da artıyor.

Bu nedenle eğitim sisteminin yalnızca öğrencilere bilgi aktarmaya odaklanmaması, aynı zamanda onlara nasıl düşüneceklerini, belirsizlik karşısında nasıl karar vereceklerini ve farklı kaynaklardan gelen bilgileri nasıl sentezleyeceklerini öğretmesi gerektiği savunuluyor. Çünkü uzmanlara göre gelecekte yapay zekânın kolayca otomatikleştiremeyeceği alanlar, tam da bu üst düzey bilişsel becerileri gerektiren işler olacak.

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Elbette bu herkesçe benimsenen bir yaklaşım değil. Bazı eğitimciler, okulların iş gücü piyasasının kısa vadeli ihtiyaçlarına fazla odaklanmasının eğitimin temel amacını zayıflatabileceğini düşünüyor. Ancak Alabama yönetimi bunun tam tersini savunuyor. Eyalet yetkililerine göre amaç akademik standartları düşürmek değil; teorik bilgiyi gerçek hayat uygulamalarıyla destekleyerek daha kapsamlı ve daha nitelikli bir lise eğitimi oluşturmak.

Sonuç olarak, tıpkı sanayi ve tarım çağları arasındaki büyük dönüşümde olduğu gibi, yapay zekâ çağının da yalnızca yeni teknolojiler değil, yeni bir eğitim anlayışı gerektireceği giderek daha fazla kabul gören bir görüş hâline geliyor.

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