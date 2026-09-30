ABD yapay zekâyı teknoloji patronlarının insafına bıraktı: Sınırlamalara siz karar verin!

Donald Trump önderliğinde bir araya gelen teknoloji liderleri, ortak bir mutabakata imza attı. Beyaz Saray sözcüsü Mike Johnson tarafından "ortak bir tahaddüt" ve "uyulacak prensiplerin beyanı" olarak nitelendirilen bu mutabakatta şirketler, yapay zekâyı kontrollü bir şekilde geliştirmek için birlikte çalışacaklarını ve kendi denetim sistemlerini devreye sokacaklarını taahhüt ediyor.
Ancak bunun ötesinde bağlayıcı herhangi bir yaptırım bulunmuyor. Yani Donald Trump, yapay zekânın güvenli bir şekilde geliştirilmesini, teknoloji patronlarının insafına bırakıyor. Zaten Donald Trump da bu mütabakatı "etik olarak bağlayıcı" bir anlaşma olarak duyurdu ve şirketlerin devlet düzenlemelerine bel bağlamak yerine kendi kendilerini kontrol altında tutacaklarını ifade etti.
Bu buluşmada OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei gibi kritik isimlerin bulunmaması dikkat çekiyor. Bu liderler, söyledikleri her şeye ters düşen bu mütabakatın imzalanması sırasında orada bulunmak istememiş olabilir. Ancak bu noktada onların da belirlenen bu çerçeve içerisinde hareket edeceğini varsayabiliriz. Yani haftalardır üst üste gelen tüm o çağrılar, günün sonunda "etik olarak bağlayıcı" bir mütabakatla sonuçlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: