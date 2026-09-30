ABD yapay zekâyı teknoloji patronlarının insafına bıraktı: Sınırlamalara siz karar verin!

Tam Boyutta Gör Giderek daha da gelişen yapay zekâların sızıntı ve siber saldırı olaylarına karışması sonrası gündeme gelen "yapay zekânın gelişimini bir süre durduralım" çağrısı, teknoloji patronları ile Donald Trump'ı bir araya getirdi. Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Sundar Pachai gibi teknoloji patronları, Donald Trump'ın Beyaz Saray'da verdiği yemeğe katılarak yapay zekâya yönelik endişeleri masaya yatırdı. Ancak haftalardır süren tüm bu yaygara, günün sonunda göz boyamak için alınmış gibi duran bir kaç göstermelik karardan başka bir şeye dönüşmedi.

Donald Trump önderliğinde bir araya gelen teknoloji liderleri, ortak bir mutabakata imza attı. Beyaz Saray sözcüsü Mike Johnson tarafından "ortak bir tahaddüt" ve "uyulacak prensiplerin beyanı" olarak nitelendirilen bu mutabakatta şirketler, yapay zekâyı kontrollü bir şekilde geliştirmek için birlikte çalışacaklarını ve kendi denetim sistemlerini devreye sokacaklarını taahhüt ediyor.

Ancak bunun ötesinde bağlayıcı herhangi bir yaptırım bulunmuyor. Yani Donald Trump, yapay zekânın güvenli bir şekilde geliştirilmesini, teknoloji patronlarının insafına bırakıyor. Zaten Donald Trump da bu mütabakatı "etik olarak bağlayıcı" bir anlaşma olarak duyurdu ve şirketlerin devlet düzenlemelerine bel bağlamak yerine kendi kendilerini kontrol altında tutacaklarını ifade etti.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (28 Eylül 2026) 2 gün önce eklendi

Bu buluşmada OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei gibi kritik isimlerin bulunmaması dikkat çekiyor. Bu liderler, söyledikleri her şeye ters düşen bu mütabakatın imzalanması sırasında orada bulunmak istememiş olabilir. Ancak bu noktada onların da belirlenen bu çerçeve içerisinde hareket edeceğini varsayabiliriz. Yani haftalardır üst üste gelen tüm o çağrılar, günün sonunda "etik olarak bağlayıcı" bir mütabakatla sonuçlanacak.

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ABD yapay zekayı teknoloji patronlarının insafına bıraktı

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