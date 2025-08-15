ABD yönetimi Intel’den hisse almayı değerlendiriyor

ABD, Intel’e ortak olabilir
Intel, görüşmeler hakkında yorum yapmazken, ABD’nin teknoloji ve üretim alanındaki liderliğini güçlendirme çabalarına bağlı olduklarını vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise resmi açıklama yapılmadıkça bu tür haberlerin spekülasyon olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
Bloomberg’in aktardığına göre görüşmeler bu hafta Trump ile Intel CEO’su Lip-Bu Tan arasında yapılan toplantının ardından hız kazandı. Toplantı, Trump’ın Tan’ın Çinli teknoloji firmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle istifa etmesi gerektiğini açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşmişti. Hisse değerleri, görüşmelerin sızmasının ardından yüzde 7’nin üzerinde artarken borsa kapanışı sonrası da yüzde 2,6 yükseldi.
Intel, geçen ay yaptığı açıklamada dış müşterilerden yeterli üretim siparişi alamazsa üst düzey çip imalatından çekilmek zorunda kalabileceğini bildirmiş ve Ohio'daki yeni fabrika projelerinin inşaatını yavaşlatma planını duyurmuştu. Intel, Ohio'da son derece büyük bir yarı iletken kompleksi kurmayı planlıyordu. Bu kompleksin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için bir zamanlar 100 milyar doların üzerinde yatırıma ihtiyaç duyması bekleniyordu.
