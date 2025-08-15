ABD yönetimi Intel’den hisse almayı değerlendiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zor günler geçiren çip üreticisi Intel’den hisse alarak devletin şirkete ortak olması için görüşmeler yürütüyor. Trump yönetimi, ulusal güvenlik açısından yarı iletken ve çip endüstrisini kritik sektörler arasında görüyor ve Intel, bu alanlarda ABD’nin ana temsilcilerinden.

ABD, Intel’e ortak olabilir

Intel, görüşmeler hakkında yorum yapmazken, ABD’nin teknoloji ve üretim alanındaki liderliğini güçlendirme çabalarına bağlı olduklarını vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise resmi açıklama yapılmadıkça bu tür haberlerin spekülasyon olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg’in aktardığına göre görüşmeler bu hafta Trump ile Intel CEO’su Lip-Bu Tan arasında yapılan toplantının ardından hız kazandı. Toplantı, Trump’ın Tan’ın Çinli teknoloji firmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle istifa etmesi gerektiğini açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşmişti. Hisse değerleri, görüşmelerin sızmasının ardından yüzde 7’nin üzerinde artarken borsa kapanışı sonrası da yüzde 2,6 yükseldi.

Tam Boyutta Gör Henüz devletin alacağı hissenin oranı ve fiyatı netleşmiş değil. Ancak bazı piyasa analistleri, Trump’ın yerli üretim kapasitesini artırmak ve istihdam yaratmak amacıyla Intel’e ortak olma ihtimalini yüksek görüyor.

Intel, geçen ay yaptığı açıklamada dış müşterilerden yeterli üretim siparişi alamazsa üst düzey çip imalatından çekilmek zorunda kalabileceğini bildirmiş ve Ohio’daki yeni fabrika projelerinin inşaatını yavaşlatma planını duyurmuştu. Intel, Ohio’da son derece büyük bir yarı iletken kompleksi kurmayı planlıyordu. Bu kompleksin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için bir zamanlar 100 milyar doların üzerinde yatırıma ihtiyaç duyması bekleniyordu.

