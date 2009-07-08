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Acer 11.6-inç ekranlı Timeline modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 11.6-inç ekranlı Timeline modelini kullanıma sunuyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Intel CULV platformunu temel alan Timeline serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar ailesini yeni modellerle genişletiyor. Gelen bilgilere göre firma ay sonuna doğru 11.6-inç ekrana sahip olan ve tasarım özellikleri özellikleri itibariyle Aspire One 751 modelini temel alacak olan Timeline 1810T modelini kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor. 1366 x 758 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekrana sahip olan yeni modele 1.4GHz'de çalışan Core 2 Solo U3500 işlemcisi güç veriyor.

4GB'a kadar sistem belleğine, 500GB'a kadar sabit disk seçeneğine ve DirectX 10 destekli Intel GMA 4500MHD entegre grafik birimine sahip olan Timeline 1810T, bağlantı özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak WLAN, 3G ve Bluetooth desteği sunabilen sistemde ayrıca HDMI ara birimi de destekleniyor. 8 saate kadar çalışma süresi sunabildiği belirtilen Timeline 1810T'ye işletim sistemi olarak Windows Vista eşlik ediyor.

Acer tarafından bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Timeline 1810T modeliyle ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Acer 11.6-inç ekranlı Timeline modelini kullanıma sunuyor
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1 Avatar
shavkat 10 yıl
Tasarım Dell X1 laptoplarinda kullanilanla hemen hemen aynısı
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anilcagin 10 yıl
Cihazın işlemcisi 1.6 atom ayarında garfik yönündende zayıf fiaytı nettopların çok üzerinde kalırsa mantıklı bi seçim olmaz biraz ara model izlenimi braktı bende.
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OverClocK1ng 10 yıl
Ya ben bu cihazı gördüm. Hem de aynı görünüme sahipti. Benim gördüğümün ekran boyutunu hatırlamıyorum. Belki bu farklı olabilir ama cihaz inanılmaz kaliteli idi. Kesinlikle çok karizma duruyor ve özellikleri de iyiydi. Üzerinde 3 Gb DDR3 Ram falan vardı. Kesinlikle öneririm ben. Kalitesi muhteşem..
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mafaky 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Ya ben bu cihazı gördüm. Hem de aynı görünüme sahipti. Benim gördüğümün ekran boyutunu hatırlamıyorum. Belki bu farklı olabilir ama cihaz inanılmaz kaliteli idi. Kesinlikle çok karizma duruyor ve özellikleri de iyiydi. Üzerinde 3 Gb DDR3 Ram falan vardı. Kesinlikle öneririm ben. Kalitesi muhteşem..


Nerede gördünüz, gördüğünüzü? Türkiye'de mi, yurt dışında mı???
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ıspanak 10 yıl
galiba bunu alacağım

gelsin bi bakalımda
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