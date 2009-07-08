Acer 11.6-inç ekranlı Timeline modelini kullanıma sunuyor

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Intel CULV platformunu temel alan Timeline serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar ailesini yeni modellerle genişletiyor. Gelen bilgilere göre firma ay sonuna doğru 11.6-inç ekrana sahip olan ve tasarım özellikleri özellikleri itibariyle Aspire One 751 modelini temel alacak olan Timeline 1810T modelini kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor. 1366 x 758 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekrana sahip olan yeni modele 1.4GHz'de çalışan Core 2 Solo U3500 işlemcisi güç veriyor.

4GB'a kadar sistem belleğine, 500GB'a kadar sabit disk seçeneğine ve DirectX 10 destekli Intel GMA 4500MHD entegre grafik birimine sahip olan Timeline 1810T, bağlantı özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak WLAN, 3G ve Bluetooth desteği sunabilen sistemde ayrıca HDMI ara birimi de destekleniyor. 8 saate kadar çalışma süresi sunabildiği belirtilen Timeline 1810T'ye işletim sistemi olarak Windows Vista eşlik ediyor.

Acer tarafından bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Timeline 1810T modeliyle ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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