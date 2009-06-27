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Acer 23-inç boyutundaki yeni LCD monitörünü kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 23-inç boyutundaki yeni LCD monitörünü kullanıma sunuyor
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Acer tanıtımını Computex 2009 fuarında yaptığı 23-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın H235H kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve Full HD formuna uyumluluk sağlıyor. Tepki süresi 2ms, parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı da100,000:1 olarak belirlenen yeni monitör, LED aydınlatmatlı kontrol butonlarıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Acer H235H, önümüzdeki ay içerisinde 240$ seviyesinden satışa sunulacak.


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artenis 10 yıl
Samsung T220 ye super bır rakıp f/p.
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DHArcadia 10 yıl
LED aydinlatmali buton diil de LED aydinlatmali ekran olsaydi bir ozelligi olurdu..
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tuzunoglu 10 yıl
full hd 23" 400 liradan ucuza olmaz bence
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MâxeLL 10 yıl
Türkiye piyasasında 470+TL ye kadar yolu var bu monitörün
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alcon11 10 yıl
350 tl yi aşmazsa bir adet alabilirim.
aksi halde lg nin LG W2242S-PF 22 inç modeline yöneleceğim onun fiyatı 240tl şuanda.
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BlackGaLLioN 10 yıl
Türkiyede ne zaman satısa sunulur ve tahmını turk lırası bazında fıyatı ne olur ...

Ayrıca bu Acer X233HBD den daha iyi bir ürünmüdür suan aklımda Acer X233HBD var çünkü....
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Akay KLC 10 yıl
100.000:1 boru değil
dvi hdmi ? 245$ Müthiş
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Akay KLC 10 yıl
100.000:1 boru değil
dvi hdmi ? 245$ Müthiş
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murettep 10 yıl
acer monitör işinde kendini aştı.
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yenerbalcı 10 yıl

Orjinalden alıntı: murettep

acer monitör işinde kendini aştı.

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face1tr 10 yıl
olay budur
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