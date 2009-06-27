Acer 23-inç boyutundaki yeni LCD monitörünü kullanıma sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer tanıtımını Computex 2009 fuarında yaptığı 23-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın H235H kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve Full HD formuna uyumluluk sağlıyor. Tepki süresi 2ms, parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı da100,000:1 olarak belirlenen yeni monitör, LED aydınlatmatlı kontrol butonlarıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.
Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Acer H235H, önümüzdeki ay içerisinde 240$ seviyesinden satışa sunulacak.
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aksi halde lg nin LG W2242S-PF 22 inç modeline yöneleceğim onun fiyatı 240tl şuanda.
Ayrıca bu Acer X233HBD den daha iyi bir ürünmüdür suan aklımda Acer X233HBD var çünkü....
dvi hdmi ? 245$ Müthiş
dvi hdmi ? 245$ Müthiş