Acer 3DVision destekli Full HD LCD monitörünü satışa sunuyor

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Samsung ve Viewsonic gibi üreticilerin hazırladığı 3DVision destekli 120Hz LCD monitörler bir süredir pazarda satılmakta ancak piyasaya sunulan ilk modeller, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklememekte. Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan aynı zamanda diğer ihtiyaçları için Full HD formunda monitör arayan kullanıcılar için yeni seçenekler pazara sunuluyor. Acer ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan 23.6-inç boyutundaki GD245HQ modelini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

120Hz desteği sayesinde 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 2 ms tepki süresiyle geliyor. Dinamik karşıtlık oranı 80,000:1 ve parlaklık seviyesi 300cd/m2 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını beraberinde getiriyor. Agresif çizgilere sahip dış görümü ve 3D desteği ile oyuncuları hedef alan Acer GD245HQ'nun Şubat ayı içerisinde Avrupa piyasalarına giriş yapması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatının 399 Avro seviyesinde olacağı bildiriliyor.