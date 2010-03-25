Acer, Aspire Ethos serisini ve serinin ilk üyelerini duyurdu

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire Ethos serisini duyurdu. Acer'ın Aspire Ethos 8943G ve Ethos 5943G olarak isimlendirdiği 2 yeni modelin 18.4 inç (1920x1080) ve 15.6 inç (1366 x 768) olarak üretileceği belirtildi.

Tasarımını oldukça güzel olan Aspire Ethos serisinin donanım özellikleride dikkatleri üzerine çekiyor zira Acer'ın Ethos serisinde Core i7, Core i5 ve Core i3 işlemciler kullanılabiliyor. İşlemciler hakkında daha detaylı bilgi verilecek olursa Acer Aspire Ethos serisinde aşağıdaki işlemciler kullanılabiliyor

Intel Core i7-820QM (8 MB L3 cache, 1.73 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 3.06 GHz, DDR3 1333 MHz, 45 W)

Intel Core i7-720QM (6 MB L3 cache, 1.60 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 2.80 GHz, DDR3 1333 MHz, 45 W)

Intel Core i7-620m (4 MB L3 cache, 2.66 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 3.33 GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W)

Intel Core i5-430M/i5-520M/i5-540M (3 MB L3 cache, 2.26/2.40/2.53 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 2.53/2.93/3.06 GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W)

Intel Core i3-330M/i3-350M (3 MB L3 cache, 2.26 GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W)

Acer'ın Aspire Ethos serisi dizüstü bilgisayarlarında ekran kartı tercihi ATI Mobility Radeon HD5000 serisinden yana kullanılmış ayrıca ekran kartlarının ATI Mobility Radeon HD 5850 1GB DDR3 ve ATI Mobility Radeon HD 5650 1GB DDR3 olduğu ilave edildi. Böylece her iki dizüstü bilgisayarında DirectX 11 destekli olduğu ortaya çıkıyor. Aspire Ethos serisi 18 inç'lik Ethos 8943G'nin 2 adet 640 GB sabit disk çözümü ile 1.28 TB'ye kadar depolama alanı sunabileceği açıklandı. Her iki modelinde 4GB DDR3 bellek desteği bulunuyor. Diğer ortak özelliklerin eSATA, USB, FireWire, HDMI, VGA, kart okuyucu, parmak izi okuyucusu, Bluray yazıcı opsiyonu, Bluetooth 2.1 ve WiFi olduğu açıklandı.

Acer'ın Aspire Ethos serisi 18.4 ve 15.6 inç'lik modellerin boyutlarından sonra aralarındaki en büyük fark sundukları ses sistemlerinde ortaya çıkıyor zira 15.6 inç'lik modelde 2 hoparlör ve 1 subwoofer'dan oluşan 2.1 ses sistemine yer verilirken 18.4 inç'lik modelde 5 hoparlör ve 1 subwoofer'dan oluşan 5.1 ses sistemi kullanılmış. 8 hücreli batarya'ya sahip olan Ethos serisi dizüstü bilgisayarların kullanıma göre 3.5 saate varan pil ömrü sunduğu belirtildi. Acer, Aspire Ethos serisinde Windows 7 Ultimate 64-bit veya Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemlerini kullanacak.

Acer'ın hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Aspire Ethos serisi yeni dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor