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Acer, Aspire Ethos serisini ve serinin ilk üyelerini duyurdu

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire Ethos serisini ve bu serinin ilk 2 üyesini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire Ethos serisini duyurdu. Acer'ın Aspire Ethos 8943G ve Ethos 5943G olarak isimlendirdiği 2 yeni modelin 18.4 inç (1920x1080) ve 15.6 inç (1366 x 768) olarak üretileceği belirtildi.

Tasarımını oldukça güzel olan Aspire Ethos serisinin donanım özellikleride dikkatleri üzerine çekiyor zira Acer'ın Ethos serisinde Core i7, Core i5 ve Core i3 işlemciler kullanılabiliyor. İşlemciler hakkında daha detaylı bilgi verilecek olursa Acer Aspire Ethos serisinde aşağıdaki işlemciler kullanılabiliyor

  • Intel Core i7-820QM (8 MB L3 cache, 1.73 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 3.06 GHz, DDR3 1333 MHz, 45 W)
  • Intel Core i7-720QM (6 MB L3 cache, 1.60 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 2.80 GHz, DDR3 1333 MHz, 45 W)
  • Intel Core i7-620m (4 MB L3 cache, 2.66 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 3.33 GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W)
  • Intel Core i5-430M/i5-520M/i5-540M (3 MB L3 cache, 2.26/2.40/2.53 GHz Turbo Boost teknolojisi ile 2.53/2.93/3.06 GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W)
  • Intel Core i3-330M/i3-350M (3 MB L3 cache, 2.26 GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W)

Acer'ın Aspire Ethos serisi dizüstü bilgisayarlarında ekran kartı tercihi ATI Mobility Radeon HD5000 serisinden yana kullanılmış ayrıca ekran kartlarının ATI Mobility Radeon HD 5850 1GB DDR3 ve ATI Mobility Radeon HD 5650 1GB DDR3 olduğu ilave edildi. Böylece her iki dizüstü bilgisayarında DirectX 11 destekli olduğu ortaya çıkıyor. Aspire Ethos serisi 18 inç'lik Ethos 8943G'nin 2 adet 640 GB sabit disk çözümü ile 1.28 TB'ye kadar depolama alanı sunabileceği açıklandı. Her iki modelinde 4GB DDR3 bellek desteği bulunuyor. Diğer ortak özelliklerin eSATA, USB, FireWire, HDMI, VGA, kart okuyucu, parmak izi okuyucusu, Bluray yazıcı opsiyonu, Bluetooth 2.1 ve WiFi olduğu açıklandı.

Acer'ın Aspire Ethos serisi 18.4 ve 15.6 inç'lik modellerin boyutlarından sonra aralarındaki en büyük fark sundukları ses sistemlerinde ortaya çıkıyor zira 15.6 inç'lik modelde 2 hoparlör ve 1 subwoofer'dan oluşan 2.1 ses sistemine yer verilirken 18.4 inç'lik modelde 5 hoparlör ve 1 subwoofer'dan oluşan 5.1 ses sistemi kullanılmış. 8 hücreli batarya'ya sahip olan Ethos serisi dizüstü bilgisayarların kullanıma göre 3.5 saate varan pil ömrü sunduğu belirtildi. Acer, Aspire Ethos serisinde Windows 7 Ultimate 64-bit veya Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemlerini kullanacak.

Acer'ın hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Aspire Ethos serisi yeni dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor

 


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar acer aspire 5943g bende var ve satmak istiyorum acil ilgilenen olursa...
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GeCCe 9 yıl
ne zaman gelecek bunlar?
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omkkio 9 yıl
Kasa kalitesi çok önemli bence. Bir Acer Travelmate kullanıcısı olaarak 3,5 senedir kullandığım laptop'umda en beğenmediğim özellik kasa kalitesi açıkçası. Elinizde aldığınızda gacırdayan gövde, boyası çıkan touch pad hiç de hoş olmuyor. Yek pare aluminyum veya alaşım kasalar tek gözdem. Alacaksam bundan sonra kesinlikle böyle bir notebook alacağım.
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Mechatronik 9 yıl

yeni Acer Aspire 4745, 5745 ve 7745 için :

notebookitalia.it/...
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yc#1 9 yıl
Şu yön tuşlarını da ufak yapmasalar 10 numara olurmuş.
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cihangir151 9 yıl
Tasarım ve içerik açısından gerçekten göz doldurucu ürünler. Acer her zamanki gibi yapabileceğinin en iyisini yapmış ve tahmin ediyorum ki hemen herkesi tatmin edecek ürünlerdir bunlar. Fiyatına gelecek olursan tahmin etmek çok zor olmasa gerek.
Zira piyasadahi diger ürünlerine bakacak olursak muadillerinin gerçekten altında fiyatlarla satıldıgı ortadadır. Acer'ın fiyat politikasını gerçekten beğeniyorum ve çok aşırı bir fiyatının olmayacağını aynı zamanda parasının sonuna kadar hakedeceğine eminim.
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Mechatronik 9 yıl
offf offf bu ne ya böyle



cevap yazarken bile yukarı çıkıp çıkıp tekrar baktım laptoba bakıyım video bulabilecekmiyim


usb 3.0 ı göremedim ama vardır büyük ihtimalle

ağırlık hakkındada bilgi yok. resimlerde ince gözüküyor.
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aydogdu1453 9 yıl
Özelliklere bakacak olursak fiyatı kesinlikle uçuk olacaktır.Birde tr'ye geldi mi biraz daha artacaktır.güzel makineler.
Ayrıca tuş takımı tasarımı çok hoşuma gitti.Üzerine su dökülünce içine kaçmaz sanırsam.
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