En İyi Ucuz Laptop | Acer Aspire Lite 16 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

Tam model adı Acer Aspire Lite AL16‑52P‑364Z (NX.J5QEY.001) olan ve mevcut fiyatıyla çok cazip dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Bu bilgisiyar 16" boyutunda 1920×1200 çözünürlüğe sahip IPS panel ile net ve 400nit parlaklık ile canlı görüntüler sunuyor. Kullanıcı dostu 16:10 en‑boy oranı ve ince ekran çerçeveleri ile geliyor. Ayrıca yansıma önleyici mat kaplaması bulunuyor. Acer Aspire Lite 16 yaklaşık 1.7 kg ağırlığı ve 18.9 mm inceliği sayesinde taşınabilirlik konusunda fena sayılmaz.
Aspire Lite 16, 13. nesil Intel Core i3‑1305U işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci 1 performans ve 4 verimlilik çekirdeği toplamda 6 threads desteği sunar. Temel frekansı 3.3 GHz, turbo ile 4.5 GHz’ye çıkar; 10 MB önbelleğe sahiptir. DDR5 platformunda olan ürün yükseltmeye uygun 8GB RAM barındırıyor. Depolama olarak 2280 formunda değiştirilebilir NVMe M.2 256 GB SSD bulunduruyor. Portlar konusunda 3 adet USB 3.x (USB 3.2 Gen 1) ve 1 adet USB-C (USB‑C 3.2 Gen 2) portu, HDMI çıkışı, kart okuyucu, combo jack, Wi‑Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.1 desteğine sahiptir.
00:00 - Giriş
00:25 - Tasarım
04:17 - Donanım
05:42 - Performans
06:49 - Ekran
08:33 - Hoparlör
08:53 - Desen
09:18 - Kamera ve Mikrofon
10:24 - Kablosuz Bağlantılar
10:42 - Pil Ömrü
11:30 - Menteşe
11:47 - Bios
12:10 - Driver
12:32 - Fiyat ve Değerlendirme
14:02 - Kapanış