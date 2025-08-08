Kim Nerede? 260 A101 marketler Ray-Ban Meta akıllı gözlük satıyor 182 Çin'den iki kanatlı rüzgar türbini devrimi: Eş verim elde edildi 131 ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik
    En İyi Ucuz Laptop | Acer Aspire Lite 16 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

    Tam model adı Acer Aspire Lite AL16-52P-364Z (NX.J5QEY.001) olan ve mevcut fiyatıyla çok cazip dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor.                           

    Tam model adı Acer Aspire Lite AL16‑52P‑364Z (NX.J5QEY.001) olan ve mevcut fiyatıyla çok cazip dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Bu bilgisiyar 16" boyutunda 1920×1200 çözünürlüğe sahip IPS panel ile net ve 400nit parlaklık ile canlı görüntüler sunuyor. Kullanıcı dostu 16:10 en‑boy oranı ve ince ekran çerçeveleri ile geliyor. Ayrıca yansıma önleyici mat kaplaması bulunuyor. Acer Aspire Lite 16 yaklaşık 1.7 kg ağırlığı ve 18.9 mm inceliği sayesinde taşınabilirlik konusunda fena sayılmaz.

    Aspire Lite 16, 13. nesil Intel Core i3‑1305U işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci 1 performans ve 4 verimlilik çekirdeği toplamda 6 threads desteği sunar. Temel frekansı 3.3 GHz, turbo ile 4.5 GHz’ye çıkar; 10 MB önbelleğe sahiptir. DDR5 platformunda olan ürün yükseltmeye uygun 8GB RAM barındırıyor. Depolama olarak 2280 formunda değiştirilebilir NVMe M.2 256 GB SSD bulunduruyor. Portlar konusunda 3 adet USB 3.x (USB 3.2 Gen 1) ve 1 adet USB-C (USB‑C 3.2 Gen 2) portu, HDMI çıkışı, kart okuyucu, combo jack, Wi‑Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.1 desteğine sahiptir.

    00:00 - Giriş
    00:25 - Tasarım
    04:17 - Donanım
    05:42 - Performans
    06:49 - Ekran
    08:33 - Hoparlör
    08:53 - Desen
    09:18 - Kamera ve Mikrofon
    10:24 - Kablosuz Bağlantılar
    10:42 - Pil Ömrü
    11:30 - Menteşe
    11:47 - Bios
    12:10 - Driver
    12:32 - Fiyat ve Değerlendirme
    14:02 - Kapanış

