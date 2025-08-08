En İyi Ucuz Laptop | Acer Aspire Lite 16 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

Tam model adı Acer Aspire Lite AL16-52P-364Z (NX.J5QEY.001) olan ve mevcut fiyatıyla çok cazip dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor.

Tam model adı Acer Aspire Lite AL16‑52P‑364Z (NX.J5QEY.001) olan ve mevcut fiyatıyla çok cazip dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Bu bilgisiyar 16" boyutunda 1920×1200 çözünürlüğe sahip IPS panel ile net ve 400nit parlaklık ile canlı görüntüler sunuyor. Kullanıcı dostu 16:10 en‑boy oranı ve ince ekran çerçeveleri ile geliyor. Ayrıca yansıma önleyici mat kaplaması bulunuyor. Acer Aspire Lite 16 yaklaşık 1.7 kg ağırlığı ve 18.9 mm inceliği sayesinde taşınabilirlik konusunda fena sayılmaz.

Aspire Lite 16, 13. nesil Intel Core i3‑1305U işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci 1 performans ve 4 verimlilik çekirdeği toplamda 6 threads desteği sunar. Temel frekansı 3.3 GHz, turbo ile 4.5 GHz’ye çıkar; 10 MB önbelleğe sahiptir. DDR5 platformunda olan ürün yükseltmeye uygun 8GB RAM barındırıyor. Depolama olarak 2280 formunda değiştirilebilir NVMe M.2 256 GB SSD bulunduruyor. Portlar konusunda 3 adet USB 3.x (USB 3.2 Gen 1) ve 1 adet USB-C (USB‑C 3.2 Gen 2) portu, HDMI çıkışı, kart okuyucu, combo jack, Wi‑Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.1 desteğine sahiptir.

00:00 - Giriş

00:25 - Tasarım

04:17 - Donanım

05:42 - Performans

06:49 - Ekran

08:33 - Hoparlör

08:53 - Desen

09:18 - Kamera ve Mikrofon

10:24 - Kablosuz Bağlantılar

10:42 - Pil Ömrü

11:30 - Menteşe

11:47 - Bios

12:10 - Driver

12:32 - Fiyat ve Değerlendirme

14:02 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.