Acer Aspire One 751; 11.6" ekranlı netbook Tayvan'da satışa sunuldu

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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran, bu sene için de devam eden küresel ekonomik krize rağmen yüksek satış rakamlarına ulaşacakları öngörülen netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda ekran boyutu büyüyor. Bilindiği üzere şu anda pazarda 7" ve 10.1" boyutuna sahip netbook modellerini bulabilmek mümkün. Ancak ciddi satış potansiyeline sahip olan netbook'lar için ekran boyutunu büyütmeye karar veren kimi üreticiler bu yönde somut adımlar atmaya da başladılar.krana sahip olan netbook modeli Aspire One 751, Tayvan'da satışa sunuldu.

Avrupa pazarında ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen mini-bilgisayar, 284 x 198 x 25.4 mm boyutlarında ve 6 hücreli pil ile 1.35Kg ağırlığında. Belirttiğimiz gibi 11.6" büyüklüğünde LED bacvklit ekrana sahip olan netbook sistemin çözünürlüğü ise 1366x768 piksel olarak belirlenmiş. 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alan, 1GB sistem belleği ile gelen ve depolama için 160GB'lık sabit disk kullanan sistem entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi özellikler ile işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor. Acer Aspire One 751'in Tayvan fiyatı yaklaşık 654$.

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