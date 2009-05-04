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Acer Aspire One 751; 11.6" ekranlı netbook Tayvan'da satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer Aspire One 751; 11.6
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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran, bu sene için de devam eden küresel ekonomik krize rağmen yüksek satış rakamlarına ulaşacakları öngörülen netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda ekran boyutu büyüyor. Bilindiği üzere şu anda pazarda 7" ve 10.1" boyutuna sahip netbook modellerini bulabilmek mümkün. Ancak ciddi satış potansiyeline sahip olan netbook'lar için ekran boyutunu büyütmeye karar veren kimi üreticiler bu yönde somut adımlar atmaya da başladılar.krana sahip olan netbook modeli Aspire One 751, Tayvan'da satışa sunuldu.

Avrupa pazarında ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen mini-bilgisayar, 284 x 198 x 25.4 mm boyutlarında ve 6 hücreli pil ile 1.35Kg ağırlığında. Belirttiğimiz gibi 11.6" büyüklüğünde LED bacvklit ekrana sahip olan netbook sistemin çözünürlüğü ise 1366x768 piksel olarak belirlenmiş. 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alan, 1GB sistem belleği ile gelen ve depolama için 160GB'lık sabit disk kullanan sistem entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi özellikler ile işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor. Acer Aspire One 751'in Tayvan fiyatı yaklaşık 654$.

Acer Aspire One 751; 11.6
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sendemail 10 yıl
tamam da ,fiyata bakın hele , atom islemcilerin 25-30$ seviyesinde oldugunu dusunursek ,650$ bu netbookun neresı eder?Kaldı kı atom islemci en alt celeron islemcinin altında performansa sahipken kim ne yapar bu ürünü...Ok çeşit olsun olmasına,hatta bu ekran genislemesi cok da hos olmus ,iyi olmus.550$ a TR'de centrino 2.0 cpu'u,ati harici kartlı e-machines klasmanı acer urunler var.Asus'lar ne guzel 250-300$ a sınıfın genel fıyat skalasını tayın etmıstı.artık fırmalar atom cpu+160disk+1 gb ram in yanına duduk takıp 600$ a fıyatlama yapıyorlar.Halk dostu amd abimiz puma platformunu nettoplara uyarlı versıyonunu bu yaz caksa ne ıyı olur...
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adres63 10 yıl
teknosa satmaya başlamış yanlış hatırlamıyosam bugun itibari ile fiyatı 780-800 arası
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sertacaygun 10 yıl
O tuş takımını kullanmak büyük keyif verecektir diye düşünüyorum...
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Hobar 10 yıl
nettop ların en can sıkıcı özelliği ekranlarının 1024*600 olmasıydı. ekrana hiçbirşey sığmıyordu. 1366*768 çok iyi olmuş
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melyyh 10 yıl
çok kötü bence. netbook larda artık aşırı büyüdüler. artık bi esprileri kalmadı. ayrıca bu ürünün ülkemizde 700 $ + kdv ile satılacağını düşünürsek bu ürünü satın almak için tek bir sebep bile kalmıyor...
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tanak 10 yıl
gayet guzelmiş kilosu da iyi. işlemci de guclendirilmiş. ama fiyat fazla.
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max975 10 yıl
çok şık özellikler olarak yeterli ama ülkemizde ne kadar fiyat olur bakalım.
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