Acer CEO'su: Bellek üreticileri kâr marjlarını korumak bellek kıtlığını abartıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Acer CEO’su Jason Chen, bellek üreticilerinin RAM arzındaki sıkıntının 2030 yılına kadar devam edebileceği yönündeki öngörülerine karşı çıktı. Chen’e göre mevcut bellek arzı sanılandan daha yüksek ve özellikle Çinli üretici CXMT’nin devreye alacağı yeni üretim kapasitesi, fiyatların 2027’nin ikinci yarısından itibaren düşmesine yardımcı olabilir.

DigiTimes’ın aktardığı açıklamalarda Chen, RAM kıtlığının 2030’a kadar sürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Acer CEO’su, DDR4 ve DDR5 bellek arzının halihazırda oldukça yüksek seviyede olduğunu, mevcut sıkıntının ise daha çok LPDDR5X-9600 gibi üst seviye bileşenlerde ve bazı niş işlemci segmentlerinde yoğunlaştığını belirtti.

Acer CEO’sundan bellek üreticilerine eleştiri

Jason Chen’in açıklamaları yalnızca arz miktarına ilişkin değerlendirmelerle sınırlı kalmadı. Acer CEO’su, bellek üreticilerinin yapay zeka sektöründeki yüksek talebin oluşturduğu kârlılığı korumak amacıyla arz sıkıntısının boyutunu olduğundan daha büyük gösterdiğini öne sürdü.

Micron, SK hynix ve ADATA gibi üreticiler daha uzun süreli bir bellek arz sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik öngörüler paylaşmıştı. ADATA Başkanı Simon Chen ise yüksek bellek fiyatlarının çok daha uzun süre devam edebileceğini savunmuştu. Acer CEO’su ise bu tür tahminlerin üreticilerin kâr marjlarını yüksek tutmasına hizmet ettiğini düşünüyor.

Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri 1 gün önce eklendi

PC fiyatları 2026 sonuna kadar artmaya devam edecek

Chen, RAM krizinin kısa vadede sona ermeyeceğini de kabul ediyor. Acer CEO’suna göre bilgisayar fiyatları 2026’nın dördüncü çeyreğinde yükselmeye devam edecek ve ortalama fiyat artışları yüzde 5 ila yüzde 20 arasında değişebilecek. Fiyatların 2027’nin ilk yarısında yatay seyretmesi, yılın ikinci yarısından itibaren ise düşüşe geçmesi bekleniyor. Chen’in öngörüsündeki en önemli faktörlerden biri yeni bellek üretim kapasitesinin devreye girmesi olacak.

Bu noktada Çin merkezli CXMT öne çıkıyor. Şirketin yeni üretim kapasitesinin piyasaya daha fazla DRAM sağlaması ve daha düşük maliyetli bellek ürünlerinin yaygınlaşması bekleniyor. Artan arzın, özellikle yapay zeka sunucuları nedeniyle son dönemde yüksek seyreden bellek fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Acer CEO’su RAM krizine tarih verdi: Fiyatlar 2027’de düşebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: