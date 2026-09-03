Acer’dan MacBook Neo’ya 799 gramlık rakip geldi: Swift Blade 14 tanıtıldı

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Acer, IFA Berlin kapsamında 799 gram ağırlığındaki Swift Blade 14 modelini küresel pazarlar için tanıttı. Intel Wildcat Lake işlemcilerle gelen dizüstü, OLED ekran ve 90 Hz yenileme hızı gibi özellikleriyle Apple’ın MacBook Neo modeline alternatif olmayı hedefliyor.

Şirketin güncel Swift Go 14 modelinde Intel Panther Lake ve AMD Ryzen AI 400 işlemciler kullanılırken Swift Blade 14 daha uygun fiyatlı MacBook Neo ile rekabet edecek şekilde Intel Wildcat Lake tabanlı işlemcilerle geliyor.

Dört farklı Intel işlemci seçeneği

Bu kapsamda Swift Blade 14, Core 3 304, Core 5 315, Core 5 320 ve Core 7 350 işlemci seçenekleriyle yapılandırılabilecek. Bu dört işlemci arasında yapılan testlerde yaklaşık yüzde 20'lik performans farkı bulunuyor. Bu farkın temel nedenlerinden biri, Core 3 304 modelinde yalnızca bir P çekirdeğinin bulunması.

İşlemcilere 12 GB LPDDR5-6400 RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD seçeneği sunuluyor. Dizüstünün enerji ihtiyacını karşılamak için 50 Wh kapasiteli batarya kullanılıyor.

90 Hz OLED ekran ile geliyor

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Swift Blade 14'ün ekran tarafında iki farklı çözünürlük seçeneği bulunuyor. 1200p çözünürlükteki cihazlar IPS veya OLED panellerle satışa sunacak. Her iki panel de 16:10 en-boy oranına, 300 nit parlaklığa ve 60 Hz yenileme hızına sahip olacak. OLED versiyon, IPS modele kıyasla renk doğruluğunda avantaj sağlayacak ve DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayacak.

Acer'ın daha üst seviye seçeneği ise 1800p çözünürlüklü OLED panel olacak. Bu ekran 400 nit tepe parlaklığa ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Renk gamı konusunda da yüzde 100 DCI-P3 kapsamı sunuyor.

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Swift Blade 14'ün öne çıkan taraflarından biri de taşınabilirliği olacak. Cihazın toplam ağırlığı 799 gram olarak açıklanırken gövde ölçüleri standart modellerde 313 x 217 x 13 mm seviyesinde. OLED ekranlı versiyonlarda ise kalınlık 14 mm'ye çıkıyor.

Bağlantı tarafında üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Kablosuz bağlantı için ise Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 desteği sunuluyor.

Acer, Swift Blade 14'ün Aralık 2026'da satışa çıkacağını doğruladı. Ancak dizüstünün fiyatı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı henüz açıklanmadı. Türkiye sayfası ise halihazırda açılmış durumda.

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