Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Acer’dan MacBook Neo’ya 799 gramlık rakip geldi: Swift Blade 14 tanıtıldı

    Acer, IFA Berlin 2026 kapsamında sadece 799 gram ağırlığa sahip yeni dizüstü bilgisayarı Swift Blade 14’ü tanıttı. MacBook Neo’ya rakip olacak model, yıl sonunda satışa çıkacak.

    Acer’dan MacBook Neo’ya rakip geldi: Swift Blade 14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Acer, IFA Berlin kapsamında 799 gram ağırlığındaki Swift Blade 14 modelini küresel pazarlar için tanıttı. Intel Wildcat Lake işlemcilerle gelen dizüstü, OLED ekran ve 90 Hz yenileme hızı gibi özellikleriyle Apple’ın MacBook Neo modeline alternatif olmayı hedefliyor.

    Şirketin güncel Swift Go 14 modelinde Intel Panther Lake ve AMD Ryzen AI 400 işlemciler kullanılırken Swift Blade 14 daha uygun fiyatlı MacBook Neo ile rekabet edecek şekilde Intel Wildcat Lake tabanlı işlemcilerle geliyor.

    Dört farklı Intel işlemci seçeneği

    Bu kapsamda Swift Blade 14, Core 3 304, Core 5 315, Core 5 320 ve Core 7 350 işlemci seçenekleriyle yapılandırılabilecek. Bu dört işlemci arasında yapılan testlerde yaklaşık yüzde 20'lik performans farkı bulunuyor. Bu farkın temel nedenlerinden biri, Core 3 304 modelinde yalnızca bir P çekirdeğinin bulunması.

    İşlemcilere 12 GB LPDDR5-6400 RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD seçeneği sunuluyor. Dizüstünün enerji ihtiyacını karşılamak için 50 Wh kapasiteli batarya kullanılıyor.

    90 Hz OLED ekran ile geliyor

    Acer’dan MacBook Neo’ya rakip geldi: Swift Blade 14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Swift Blade 14'ün ekran tarafında iki farklı çözünürlük seçeneği bulunuyor. 1200p çözünürlükteki cihazlar IPS veya OLED panellerle satışa sunacak. Her iki panel de 16:10 en-boy oranına, 300 nit parlaklığa ve 60 Hz yenileme hızına sahip olacak. OLED versiyon, IPS modele kıyasla renk doğruluğunda avantaj sağlayacak ve DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayacak.

    Acer'ın daha üst seviye seçeneği ise 1800p çözünürlüklü OLED panel olacak. Bu ekran 400 nit tepe parlaklığa ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Renk gamı konusunda da yüzde 100 DCI-P3 kapsamı sunuyor.

    Swift Blade 14'ün öne çıkan taraflarından biri de taşınabilirliği olacak. Cihazın toplam ağırlığı 799 gram olarak açıklanırken gövde ölçüleri standart modellerde 313 x 217 x 13 mm seviyesinde. OLED ekranlı versiyonlarda ise kalınlık 14 mm'ye çıkıyor.

    Bağlantı tarafında üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Kablosuz bağlantı için ise Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 desteği sunuluyor.

    Acer, Swift Blade 14'ün Aralık 2026'da satışa çıkacağını doğruladı. Ancak dizüstünün fiyatı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı henüz açıklanmadı. Türkiye sayfası ise halihazırda açılmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni peugeot 508 kullanıcı yorumları ikinci el tüfek clio 1.0 tce kronik sorunlar citroen nemo 1.4 hdi sx plus vizyon yorumları eminönünden taksime nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum