Acer, Full HD çözünürlüklü monitörlerini duyurdu: AT2056 ve AT2356

Acer, yeni LCD monitörlerini duyurdu. Acer'ın AT2056 ve AT2356 olarak adlandırdığı 2 yeni LCD monitör 20 inç ve 23 inç'lik boyutlarada üretilecek. Acer'ın her 2 modelde de kullanıcılara Full HD çözünürlük sunduğu belirtiliyor. Acer'ın yeni LCD monitörleri yakın ve uzak görüntü moduna sahip. Bu mod ile monitörle aranızdaki uzaklığa orantılı olarak görüntüyü ayarlayabilen monitör'de DVB-T bulunuyor. "Recall" adı verilen buton sayesinde daha önce izlenilen kanalla dönüş yapılabiliyor.
Acer'ın AT2056 ve AT2356 olarak adlandırdığı Full HD LCD monitörlerde kontrast oranı 20.000:1 ve tepkime süresi 5ms olarak belirlenmiş. 16:9 görüntü oranı sunan monitörlerde ikişer adet HDMI girişi bulunuyor.
Acer'ın yeni LCD monitörlerinin Haziran ayında satışa sunulması beklenirken 20 inç'lik modelin 310$ ve 23 inç'lik modelin ise 385$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
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LED Paneller monitörle de ve dizüstü bilgisayarlarda yaygınlaşırsa maliyetler düşeceğinden LED tvleri de uzuca alabiliriz.
Full HD, 2ms, LED, 200HZ özelliklerini tek bir monitörde veya tvde toplayan bir model çıkmadığı sürece. Beklemeye devam :)) (Her şey 3d için )
azar azar ucundan ucundan
200 degil isterse 300hz olsun suanda bildigim kadariyla full hd 120hz den yukarisini destekleyen cikis yok cikis derken hdmi yi kastediyorum.Zaten 3d icin dusunuyorsaniz 240hz olmali ki tek goze 120hz dussun.240hz devrine daha yillar var haliyle 3d kullaniminada daha yillar var bana gore.Haliyle 2d kullanimda 120hz en ideal olani gozukuyor.Full HD , 2ms , LED ,120Hz ve olabildigince dusuk inputLAG ozelliklerinde lcd ler ise daha piyasaya cikmadi sanirim cikdigindada cok cok pahali olacaklardir.