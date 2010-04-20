Acer, Full HD çözünürlüklü monitörlerini duyurdu: AT2056 ve AT2356

Acer, yeni LCD monitörlerini duyurdu. Acer'ın AT2056 ve AT2356 olarak adlandırdığı 2 yeni LCD monitör 20 inç ve 23 inç'lik boyutlarada üretilecek. Acer'ın her 2 modelde de kullanıcılara Full HD çözünürlük sunduğu belirtiliyor. Acer'ın yeni LCD monitörleri yakın ve uzak görüntü moduna sahip. Bu mod ile monitörle aranızdaki uzaklığa orantılı olarak görüntüyü ayarlayabilen monitör'de DVB-T bulunuyor. "Recall" adı verilen buton sayesinde daha önce izlenilen kanalla dönüş yapılabiliyor.

Acer'ın AT2056 ve AT2356 olarak adlandırdığı Full HD LCD monitörlerde kontrast oranı 20.000:1 ve tepkime süresi 5ms olarak belirlenmiş. 16:9 görüntü oranı sunan monitörlerde ikişer adet HDMI girişi bulunuyor.

Acer'ın yeni LCD monitörlerinin Haziran ayında satışa sunulması beklenirken 20 inç'lik modelin 310$ ve 23 inç'lik modelin ise 385$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.