Acer, ince ve hafiflik odaklı yeni Swift modellerini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Acer, IFA 2026 kapsamında Swift ailesine iki yeni hafif dizüstü bilgisayar ekledi. Swift Air 16 ve Swift Air 14, düşük ağırlıklarına rağmen yüksek yenileme hızlı ekranları ve Intel Wildcat Lake işlemcileriyle öne çıkıyor. Şirket ayrıca yeni bir kompakt masaüstü bilgisayar da duyurdu.

16 inç ekranda 1,5 kg ağırlık

Acer'ın IFA 2026'da tanıttığı Swift Air 16, 16 inçlik ekranına rağmen 1,5 kg ağırlığıyla taşınabilirlik odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak konumlandırılıyor. Cihazda 70 Wh kapasiteli batarya bulunmasına rağmen ağırlık 1,5 kg seviyesinde tutulmuş. Tüm versiyonlar 358 x 252 x 14 mm ölçülere sahip.

İşlemci tarafında Acer, daha üst seviyedeki Swift 16'dan farklı bir yol izliyor. Swift 16'da Intel Panther Lake işlemcileri kullanılırken Swift Air 16'da Intel Wildcat Lake platformu tercih edilmiş. Bu kapsamda kullanıcılara Core 3 304, Core 5 315, Core 5 320 ve Core 7 350 seçenekleri sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Bellek tarafında 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM, depolamada ise 512 GB'a kadar PCIe Gen 4 SSD bulunuyor.

Panel tarafındaysa Swift Air 16, üç farklı ekran seçeneğiyle geliyor. Giriş seviyesinde 1920 x 1200 çözünürlüklü, 400 nit parlaklığa, 60 Hz yenileme hızına ve yüzde 100 sRGB renk kapsamına sahip dokunmatik IPS panel bulunuyor.

İkinci seçenek yine 1920 x 1200 çözünürlüklü bir OLED ekran. Bu panel 300 nit parlaklık, 60 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor ancak dokunmatik desteği bulunmuyor.

Serinin en üst ekranı ise 2880 x 1800 çözünürlük, 500 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED panel. Bu model de yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamına sahip ve dokunmatik değil.

Acer, Swift Air 16'nın fiyatını ve hangi ülkelerde satışa çıkacağını henüz açıklamadı. Dizüstünün Aralık 2026'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Swift Air 14 satışa çıkıyor

Acer'ın IFA kapsamında öne çıkardığı bir diğer model ise Swift Air 14 oldu. Mayıs ayında Computex 2026'da gösterilen dizüstü bilgisayar, nihayet Avrupa ve Güneydoğu Asya'da satışa sunuldu. Model, Apple'ın MacBook Neo'suna alternatif olarak konumlandırılıyor.

Tam Boyutta Gör Swift Air 14, 1,19 kg ağırlığında alüminyum bir gövdeye sahip. Cihazda 14 inç, 1.920 x 1.200 çözünürlüklü, 350 nit parlaklığa ve 120 Hz yenileme hızına sahip IPS ekran bulunuyor.

Dizüstünün merkezinde yine Intel Wildcat Lake işlemciler yer alıyor. Acer, 70 Wh bataryanın video oynatırken 19 saate, web gezintisinde ise 16 saate kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Cihaz halihazırda Singapur’da satışa sunulmuş durumda. ABD başlangıç fiyatı ise 699 dolar.

Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayarların yanı sıra şirket, küresel pazara yönelik yeni bir kompakt masaüstü bilgisayar da tanıttı. Bu modelin en dikkat çekici özellikleri arasında 128 GB'a kadar RAM desteği ve Nvidia RTX Spark grafik yongası bulunuyor. Acer SFF RTX Spark adını taşıyan cihaz için fiyat veya çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Acer, ince ve hafiflik odaklı yeni Swift modellerini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: