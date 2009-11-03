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Acer, Liquid'deki Qualcomm Snapdragon'un saat hızını düşürecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Acer, Liquid'deki Qualcomm Snapdragon'un saat hızını düşürecek
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Acer'ın ilk Android tabanlı akıllı telefonu Liquid'in bir süre önce internete sızan teknik özellikleri Fransa'da düzenlenen bir konferansta işlemcisinin saat hızı dışında doğrulandı. Konferansta açıklanan teknik bilgilere göre Liquid'de 3.5 inç boyutunda 800x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen sığasal dokunmatik ekran bulunacak ve Android 1.6 “Donut” işletim sisteminde çalışacak. Wi-Fi, AGPS ve Bluetooth yeteneklerine de sahip olacak olan cihaz, 3.Nesil iletişim ağlarıyla uyumlu olacak.Bünyesinde 1GHz'lik Qualcomm Snapdragon işlemcisini barındıran Liquid beklenenin aksine kullanıcının karşısına daha düşük bir saat hızıyla, 768MHz, çıkacak. Acer'ın Liquid'de neden böyle bir hız düşürme işlemine gittiği resmi olarak bilinmezken, firmaların batarya ve ısınma sorunları nedeniyle bu tarz kararlar aldığı düşünülüyor. Qualcomm geliştirdiği Snapdragon işlemcisi Acer One Touch, Toshiba TG01 ve HTC HD2'de 1GHz'lik saat hızıyla kullanılıyor.

2010 yılından önce satışa sunulması beklenen Acer Liquid'in Avrupa'da yaklaşık 520 dolarlık satış fiyatına sahip olması bekleniyor.


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