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Acer, Nvidia Ion tabanlı nettop hazırlayan ilk üretici olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı sistemler için hazırladığı Ion platformu için geri sayım başladı. Firma aylar süren çalışmanın ardından Ion platformunu önümüzdeki birkaç ay içerisinde pazara sunmayı hedefliyor. Ion tabanlı ilk sistemler için ikinci çeyrek işaret edilirken Haziran ayında Taipei'de gerçekleştirilecek Computex 2009 fuarında pek çok sistem üreticisinin Ion platformunu temel alan nettop sistemlerini duyurması bir kısmının da ilk tanıtımını yapması bekleniyor. Intel'in tek ve çift çekirdekli Atom işlemcileri ve Nvidia'nın DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen GeForce 9400 IGP'sine sahip MCP79 yonga setinden oluşan Ion platformu için hazırladığı nettop sistemi pazara sunacak ilk ismin Acer olması bekleniyor.

Acer, Nvidia Ion tabanlı nettop hazırlayan ilk üretici olabilir
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Hatırlanacağı üzere Acer'ın Hornett adını verdiği Nvidia Ion tabanlı nettop sisteme ait ilk detayları geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Ion platformunu temel alan özel bir nettop tasarımı hazırlamak isteyen Acer'ın nettop modelinin Haziran ayına kadar pazara giriş yapması bekleniyor. Öte yandan Acer haricinde Ion üzerine çalışan başka firmalar da yok değil. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Zotac de Nvidia'nın referans tasarım Ion platformunu geçtiğimiz hafta sona eren CeBIT Hannover 2009 fuarında katılımcılara gösterdi. Özellikle entegre grafik işlemci performansıyla öne çıkması beklenen Ion platformunun nettop segmentinde yaygınlaşması beklenirken Nvidia'nın Ion 2 platformuyla VIA'nın Nano işlemci ailesine destek vermeye başlayacağı da bir süredir konuşulmakta.


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Vuze 10 yıl
bekleyelim bakalım acer bu konuda neler yapıcak
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ilkerinanç 10 yıl
ya şunları küçük yapıcam diye ne gereksiz aletler yapıyorlar.nerede dvd sürücü bilmemnesi bunun izeleyeciğimiz medyayı kuracağımız programı ne ile yükleyeceğiz?
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01Mrt 10 yıl
bi çıkartamadılar yahu...
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toz-koparan 10 yıl
çok pratik ve kullanışlı olacağa benziyor...yakında foyası çıkar..
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max975 10 yıl
küçük ve şık birşey.
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WinteR 10 yıl
Herşey iyi de tasarım felaket, hırdavatcıdan alınan bir kutu,orantısız bir Nvidia yazısı, ön taraftan çıkan çirkin girişler, felaket... mac minilerden ilham alabilirler.
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Tolgá 10 yıl
güzel alet gerçekten
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oldcoyote 10 yıl
çok faydalı benim için tam istediğim gibi bi alet
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MacLoaD 10 yıl
Ion yayılsında biz de görelim şayet ben düşünüyorum bu tarz bir ürün.Ürün çeşitliliği son kullanıcı için iyi olur
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