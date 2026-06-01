Acer yeni taşınabilir klavyeli ekranını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde taşınabilir harici ekranlara olan ilginin arttığını görüyoruz. Acer PM131QT taşınabilir monitör modeli, beraberindeki klavyesi ile birlikte hem ev hem de ofis kullanımları için ideal hale geliyor.

Acer PM131QT özellikleri ve fiyatı

Acer PM131QT monitör modeli 12.3 inçlik ekranında 1920x720 piksel çözünürlük sunuyor. Bu bakımdan benzer modellere göre biraz daha yanlara doğru genişlemiş bir yapıya sahip. 5 noktadan dokunmatik panel kullanımı kolaylaştırıyor.

Bilgisayarlar için ikinci ekran olarak ya da Samsung DeX uyumlu telefonlar için harici ekran olarak kullanılabilen monitörün standı da hem dikey hem yatay kullanım sağlıyor. Acer PM131QT monitör modeli 199 Euro olarak gelecek yıl satışa sunulacak.

