Acer yeni taşınabilir klavyeli ekranını duyurdu

Acer PM131QT özellikleri ve fiyatı
Acer PM131QT monitör modeli 12.3 inçlik ekranında 1920x720 piksel çözünürlük sunuyor. Bu bakımdan benzer modellere göre biraz daha yanlara doğru genişlemiş bir yapıya sahip. 5 noktadan dokunmatik panel kullanımı kolaylaştırıyor.
Bilgisayarlar için ikinci ekran olarak ya da Samsung DeX uyumlu telefonlar için harici ekran olarak kullanılabilen monitörün standı da hem dikey hem yatay kullanım sağlıyor. Acer PM131QT monitör modeli 199 Euro olarak gelecek yıl satışa sunulacak.