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    Acer Predator Atlas 8 el konsolu cep yakıyor

    Acer Predator Atlas 8 taşınabilir el konsolu en yeni Intel Arc G3 yongaları ve 32GB’a kadar RAM bellek kapasitesi ile uzun saatler oyun keyfi sunuyor.           

    Acer Predator Atlas 8 Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce uygun fiyatlı Steam Deck ile başlayan masa üstü el konsolu pazarı bugün akıllı telefonlardan bile pahalı hale geldi. Artan maliyetler ve yükselen talep ile birlikte artık 1000$ üzeri seviyeler normal fiyatlar olarak kabul ediliyor.

    Acer Predator Atlas 8 özellikleri ve fiyatı

    CES 2026 fuarında tanıtılan ve bu hafta itibariyle ön satışlara başlayan Acer Predator Atlas 8 taşınabilir el konsolu en pahalı modellerden birisi olarak dikkat çekiyor. 8 inçlik 120Hz IPS ekrana sahip olan konsolda grafik birimi ve işlemci barındıran Intel Arc G3 ve G3 Extreme yongalarına yer veriliyor.

    Intel Arc G3 yongaları 2 performans, 8 verimlilik ve 4 düşük güç olmak üzere 14 Panther Lake çekirdeğinden oluşuyor. Standart versiyonda 10 küme ve 1280 çekirdekten oluşan Arc B370 entegre grafik birimi yer alıyor. Extreme versiyonda ise 12 küme ve 1560 çekirdekten oluşan Arc B390 grafik birimi mevcut.

    Vortex Flow çift fanlı soğutma yüzde 10 daha fazla hava akışı sağlarken tetik tuşları yanında arka makro tuşları da oyunlarda tecrübeyi arttırıyor. Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, çift hoparlör, çift Acer Purifiedvoice mikrofon, 9 saate kadar oyun süresi gibi özellikler mevcut.

    Acer Predator Atlas 8 konsolu Intel Arc G3 Extreme yongası, 24GB LPDDR5X RAM ve 512GB PCIe 4.0 depolama konfigürasyonu ile 1299$ fiyat etiketine sahip. Bu versiyonda 24GB/1TB ve 32GB/1TB konfigürasyonlar henüz satışta değil ancak 2000$ civarına kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Intel Arc G3 yongalı 16GB/512GB ve 24GB/512GB konfigürasyonlar da 1000$ seviyesine kadar inen fiyatlarla piyasada olacak.

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