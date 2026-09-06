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    Acer 1000Hz oyuncu monitörünü satışa sunuyor

    Acer Predator XB253Q U1 monitör modeli 1000Hz tazeleme hızını Full HD çözünürlükte sunması ile dikkat çekiyor. Fiyatı ise muadillerine göre oldukça tuzlu.       

    Acer Predator XB253Q U1 Tam Boyutta Gör
    Acer markasının Computex 2026 fuarında sahneye çıkardığı ve 1000Hz tazeleme hızıyla rekor kıran oyuncu monitörü IFA 2026 fuarında bir kez daha kendisini gösterdi. Bu kez yüksek seviyedeki fiyatı da ortaya çıktı.

    Acer Predator XB253Q U1 özellikleri ve fiyatı

    24.5 inçlik ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunan Acer Predator XB253Q U1 modeli 1000Hz tazeleme hızı ile rakiplerinden ayrılıyor. Yine Acer’ın kendi modeli olan XB273U F6 da 1000Hz seviyesine ulaşıyor ancak 2K çözünürlük 720p seviyesine düşüyordu. Yeni model 1000Hz hızını yerleşik çözünürlükte yakalayarak ideal bir alternatif haline geliyor.  

    IPS panel kullanan monitör VRB Pro arka aydınlatma kullanarak hareket bulanıklığını azaltırken dairesel bir polarize katman da göz yorgunluğunu azaltıyor. Monitörün pik parlaklığı 400 nit seviyelerine kadar çıkabiliyor.

    Kağıt üzerinde 1000Hz hızları 0.3ms tepki süresi ile yakaladığı belirtilen Acer Predator XB253Q U1 monitör modeli 1099$ fiyat etiketine sahip. Yine 1000Hz tazeleme hızı olan LG UltraGear 25G590B modeli de 999$ fiyatla satışa çıkmıştı.

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