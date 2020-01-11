Acer sese odaklanan yeni taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu

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CES 2020 fuarında pek çok bilgisayar ve monitör modelini sahneye çıkaran Acer'ın bir de projeksiyon cihazı vardı. Acer B250i adlı model hem taşınabilirliğe hem de ses kalitesine odaklanan bir tablo çiziyor.

Acer B250i özellikleri ve fiyatı

Acer B250i modeli 205 x 204 x 78 mm ölçülere sahip ve 1.45kg ağırlığında. Böylece sırt çantasına atarak istediğiniz yere götürmeniz mümkün. Herhangi bir akıllı donanımı olmadığı için projeksiyon cihazını bir kaynağa bağlamak zorundasınız.

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Full HD çözünürlükte olan Acer B250i modeli 1000 ANSI lümen parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı sunuyor. Rec.709 renk uzayının yüzde 120'sini kapsayan cihazın LED lambası da 30 bin saat kullanım ömrüne sahip.

Ses tarafında ise iki adet 5W oda hoparlör ve bunları destekleyen pasif radyatörler kullanılmış. Waves Maxx Audio ve Acer TrueHarmony ses teknolojileri sayesinde yüksek kaliteli ve berrak ses tecrübesi elde edilebiliyor.

Android ve iOS cihazlardan WiFi ile kablosuz aynalama yapabildiğiniz gibi HDMI ile de bilgisayar sistemlerine bağlanabiliyorsunuz. USB Tip-C bağlantısı ile de harici medya kaynaklarını takabilmeniz mümkün. Acer B250i için 699$ fiyat etiketi mevcut ve satışlar Nisan ayında başlayacak.

https://newatlas.com/home-entertainment/acer-b250i-portable-projector/

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