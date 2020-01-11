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    Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer sese odaklanan yeni taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu

    Acer B250i adlı projeksiyon cihazı taşımaya uygun nitelikte yapısının yanı sıra çift 5W oda hoparlör sistemi sayesinde rakiplerine göre daha yüksek kalitede ses tecrübesi sunmayı amaçlıyor.
    1 hf.
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    Projeksiyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Acer sese odaklanan yeni taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu
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    CES 2020 fuarında pek çok bilgisayar ve monitör modelini sahneye çıkaran Acer'ın bir de projeksiyon cihazı vardı. Acer B250i adlı model hem taşınabilirliğe hem de ses kalitesine odaklanan bir tablo çiziyor.

    Acer B250i özellikleri ve fiyatı

    Acer B250i modeli 205 x 204 x 78 mm ölçülere sahip ve 1.45kg ağırlığında. Böylece sırt çantasına atarak istediğiniz yere götürmeniz mümkün. Herhangi bir akıllı donanımı olmadığı için projeksiyon cihazını bir kaynağa bağlamak zorundasınız.

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    Full HD çözünürlükte olan Acer B250i modeli 1000 ANSI lümen parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı sunuyor. Rec.709 renk uzayının yüzde 120'sini kapsayan cihazın LED lambası da 30 bin saat kullanım ömrüne sahip.

    Ses tarafında ise iki adet 5W oda hoparlör ve bunları destekleyen pasif radyatörler kullanılmış. Waves Maxx Audio ve Acer TrueHarmony ses teknolojileri sayesinde yüksek kaliteli ve berrak ses tecrübesi elde edilebiliyor.

    Android ve iOS cihazlardan WiFi ile kablosuz aynalama yapabildiğiniz gibi HDMI ile de bilgisayar sistemlerine bağlanabiliyorsunuz. USB Tip-C bağlantısı ile de harici medya kaynaklarını takabilmeniz mümkün. Acer B250i için 699$ fiyat etiketi mevcut ve satışlar Nisan ayında başlayacak.



    https://newatlas.com/home-entertainment/acer-b250i-portable-projector/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    burakdc 1 hf.
    Projeksıyon alıpta ses sıtemı kurmayan varmıdır merak edıyorum. Ayrıca bunu aldım yazlıga kampa vs vs goturecem dıyenlerde olabılır. ozaman ıse yara ama bence artık bu tıp se ssıtemlerı bırakın standartıo zorunlu olmalı bu cıhazlarda yanı 2020 yılındayız yenılık dıye sunmak gelıstırdık dıye sunmaya utanması lazım fırmaların. 700 dolarlık bır urunden bahsedıyoruz ayrıca kendı ulkemızden bahsedecek olursak kdv dahıl edılmıs turkıye fıyatı en ıyımser noktada 6000 TL olacaktır.
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