Acer Sospiro A15 tanıtıldı: 120Hz, çift ekran ve dahası

Acer Sospiro A15 özellikleri
Acer Sospiro A15, 6,67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranla geliyor. Ön tarafta 120 Hz yenileme hızı sunan ekranın yanı sıra, cihazın arkasında 1,88 inç büyüklüğünde TFT bir ekran bulunuyor. Bu ikinci ekran, bildirimleri görüntüleme, müzik kontrollerini yönetme ve ana kamerayla selfie çekimi sırasında vizör olarak kullanılabiliyor.
Telefonun gücünü ise Unisoc T615 işlemcisi sağlıyor. Bu nedenle cihaz 5G desteği sunmuyor ve yalnızca 4G bağlantısını destekliyor. Modelde 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alırken, sanal RAM desteğiyle bellek kapasitesi 14 GB'a kadar çıkarılabiliyor. microSD kart desteği sayesinde depolama alanı ise 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.
Güvenlik tarafında ise yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi yer alıyor. Acer Mobile LATAM, Sospiro A15'i resmi internet sitesinde listelemiş durumda. Modelin ilk etapta Meksika başta olmak üzere bazı Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacağı doğrulandı. Fiyatı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
- Ekran: 6,67 inç HD+ IPS LCD, 120 Hz
- Arka ekran: 1,88 inç TFT
- İşlemci: Unisoc T615
- RAM: 6 GB (+ 8 GB sanal RAM)
- Depolama: 128 GB (microSD ile 1 TB'a kadar)
- Arka kamera: 64 MP AI çift kamera
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı şarj: 18W
- İşletim sistemi: Android 16
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi
- Dayanıklılık: IP64
- Güvenlik: Yan parmak izi okuyucu, yüz tanıma