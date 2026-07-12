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    Acer Sospiro A15 tanıtıldı: 120Hz, çift ekran ve dahası

    Acer, çift ekranlı yeni akıllı telefonu Sospiro A15'i tanıttı. Android 16, 120 Hz ekran, 64 MP kamera ve 5.000 mAh bataryaya sahip model uygun fiyatla satışa çıkacak.

    Acer Sospiro A15 tanıtıldı: 120Hz, çift ekran ve dahası Tam Boyutta Gör
    Acer, uzun bir aranın ardından akıllı telefon pazarına yeni bir model ekledi. Acer Mobile LATAM tarafından tanıtılan Acer Sospiro A15, arka yüzünde ikinci ekranla geliyor. Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon, 120 Hz ekranı ve 64 MP kamerasıyla giriş segmentini hedefliyor.

    Acer Sospiro A15 özellikleri

    Acer Sospiro A15, 6,67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranla geliyor. Ön tarafta 120 Hz yenileme hızı sunan ekranın yanı sıra, cihazın arkasında 1,88 inç büyüklüğünde TFT bir ekran bulunuyor. Bu ikinci ekran, bildirimleri görüntüleme, müzik kontrollerini yönetme ve ana kamerayla selfie çekimi sırasında vizör olarak kullanılabiliyor.

    Telefonun gücünü ise Unisoc T615 işlemcisi sağlıyor. Bu nedenle cihaz 5G desteği sunmuyor ve yalnızca 4G bağlantısını destekliyor. Modelde 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alırken, sanal RAM desteğiyle bellek kapasitesi 14 GB'a kadar çıkarılabiliyor. microSD kart desteği sayesinde depolama alanı ise 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

    Acer Sospiro A15 tanıtıldı: 120Hz, çift ekran ve dahası Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında LED flaş destekli 64 MP yapay zekâ destekli çift arka kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise kendi flaşıyla birlikte 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Cihaz, 5.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca IP64 sertifikası, NFC, Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi, GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, VoLTE ve ViLTE desteği de sunuyor.

    Güvenlik tarafında ise yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi yer alıyor. Acer Mobile LATAM, Sospiro A15'i resmi internet sitesinde listelemiş durumda. Modelin ilk etapta Meksika başta olmak üzere bazı Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacağı doğrulandı. Fiyatı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

    • Ekran: 6,67 inç HD+ IPS LCD, 120 Hz
    • Arka ekran: 1,88 inç TFT
    • İşlemci: Unisoc T615
    • RAM: 6 GB (+ 8 GB sanal RAM)
    • Depolama: 128 GB (microSD ile 1 TB'a kadar)
    • Arka kamera: 64 MP AI çift kamera
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 5.000 mAh
    • Hızlı şarj: 18W
    • İşletim sistemi: Android 16
    • Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi
    • Dayanıklılık: IP64
    • Güvenlik: Yan parmak izi okuyucu, yüz tanıma
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