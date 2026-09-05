Acer üç ekranlı taşınabilir monitörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Acer, dizüstü bilgisayar kullanıcılarına çok daha geniş bir çalışma alanı sunmayı hedefleyen yeni taşınabilir monitörü PD163Q-P3'ü tanıttı. Üç ayrı IPS paneli tek bir cihazda bir araya getiren monitör, katlanabilir yapısıyla taşınabilirlikten de ödün vermiyor.

Acer PD163Q-P3 özellikleri

IFA kapsamında yeni Predator ve Nitro monitörlerini duyuran Acer, bunun yanında PD163Q-P3 isimli üç ekranlı taşınabilir monitörünü de sergiledi. Cihaz, toplam üç adet 15,6 inçlik ekranı bünyesinde barındırıyor. Her panel 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor.

Tam Boyutta Gör PD163Q-P3'ün en dikkat çekici özelliği, üç ekranın da katlanabilmesi. Bu sayede cihaz kullanılmadığında daha kompakt bir hale geliyor ve bir dizüstü bilgisayar çantasına veya sırt çantasına kolayca yerleştirilebiliyor. Monitör açıldığında ise kullanıcıya dizüstü bilgisayarın yanında üç ayrı harici ekran sağlıyor. Özellikle aynı anda birden fazla uygulama, belge veya tarayıcı penceresiyle çalışan kullanıcılar için oldukça geniş bir çalışma alanı oluşturuyor.

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Üç panelin tamamında IPS teknolojisi kullanılırken yenileme hızı 60 Hz seviyesinde tutuluyor. Ancak renk doğruluğu konusunda cihazın bazı sınırlamaları bulunuyor. Acer PD163Q-P3, NTSC renk gamının yalnızca yüzde 45'ini kapsıyor. Bu değer yaklaşık yüzde 60-64 seviyesinde sRGB kapsamına denk geliyor. Dolayısıyla monitör, profesyonel fotoğraf ve video düzenleme gibi renk doğruluğunun kritik olduğu işler için ideal bir seçenek olmayabilir.

Acer, taşınabilir monitörün maksimum parlaklık değerini 250 nit olarak açıklıyor. Bu değer kapalı ortamlarda yeterli olabilirken, cihazı açık havada kullanmak isteyenler için yetersiz kalabilir. Panellerin GtG tepki süresi ise yaklaşık 8 ms olarak belirtiliyor. Bağlantı tarafında iki adet USB Type-C portu bulunuyor. Cihazın çalışması için ayrıca harici 45 watt'lık güç kaynağı gerekiyor.

Acer PD163Q-P3'ün 2027 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Ürünün Avrupa fiyatı ise 349 euro olarak açıklandı.

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Acer üç ekranlı taşınabilir monitörünü tanıttı

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