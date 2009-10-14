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Acer'dan 1 GHz Snapdragon işlemci ve Android OS 1.6 desteği sunan PDA; Liquid

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
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Acer, internette hakkında pek çok söylenti çıkan ''A1'' Liquid modelini teknoloji meraklılarının beğenisine sunarak diğer büyük üreticiler gibi Android kervanına katılmış oldu.

Yeni Liquid, Qualcomm'un 1 GHz'lik Snapdragon işlemcisini ve internetteki söylentilerin aksine Donut kod adlı Android v1.6 işletim sistemi desteğini arkasına almış. Liquid'in ön yüzünde 3.5 inç boyutunda ve 480x800 piksel çözünürlüğünde kapasitif teknolojili dokunmatik ekran bulunuyor. Quadband GSM ve triband HSDPA şebekeleri ile uyumlu çalışabilen telefonda, WI-FI bağlantısı, GPS, Bluetooth, microSD desteği, batarya performansı için güç yönetimi, anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama gibi özelliklerin yer aldığı söylenenler arasında.

Facebook, Twitter, Youtube, Flickr gibi popüler sitelerle entegresyonu sağlanan Liquid'in beyaz, farklı renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanırken Acer, fiyat hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Cihazın piyasaya çıkış tarihinin ise aralık ayı başı gibi olacağı düşünülüyor.



(Electricpig'den alıntıdır)


http://www.electronista.com/articles/09/10/16/acer.liquid.caught.on.video.new.specs.revealed/ Yorum Yaz
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simplethinks 10 yıl
Acer şıklığı
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agules 10 yıl
Harika birşey geliyor desenize. Türkiyeyi teğet geçmez umarım.
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harson 10 yıl
8,5,3 megapiksel ne farkeder. Çoğu telefon için gecerli bu... kaliteli cekmedikten sonra yüksek megapiksel bir şey ifade etmez.
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sertacaygun 10 yıl
Şöyle bir durum var : İnce bir notebook, ya da uygun fiyatlı bir netbook alınır. Bir de T9 destekli bir telefon alır. Benim gibi yazı ile iletişim hastalarını gayet güzel tatmin eder.
200TL'ye şahane T9 sözlüklü telefonlar var. Neredeyse klavye hızında yazabiliyorum mesajlarımı. Müzik için de şu anda Creative Zen Vision M var. Foto makinası da ayrıca iki tane var. İşlevsel olmuyor, dağınık oluyor, ama en iyi verim de böyle oluyor.
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pireee 10 yıl

sertacaygun

Şöyle bir durum var : İnce bir notebook, ya da uygun fiyatlı bir netbook alınır. Bir de T9 destekli bir telefon alır. Benim gibi yazı ile iletişim hastalarını gayet güzel tatmin eder.

200TL'ye şahane T9 sözlüklü telefonlar var. Neredeyse klavye hızında yazabiliyorum mesajlarımı. Müzik için de şu anda Creative Zen Vision M var. Foto makinası da ayrıca iki tane var. İşlevsel olmuyor, dağınık oluyor, ama en iyi verim de böyle oluyor.


sırtına, notebookuna uygun bir de cep yaptırısın olur biter. :)
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tanak 10 yıl
daha ince olabilirmiş. bi de niye 8 mega kamera koymuyorlar.
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crimson75 10 yıl
Özellikleri çok iyi de dizaynını pek beğenmedim
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smeee 10 yıl
Ülkemiz koşullarında satış miktari ve popülaritesi ne olur bilemem ama özellik olarak hd2 ve tg01 için dişli bi rakip gibi görünüyor.Bu arada android artık iyice bu piyasada bende varım demeye başladı.Bakalım ilerleyen zamanlarda durum ne olacak.
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