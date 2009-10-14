Acer'dan 1 GHz Snapdragon işlemci ve Android OS 1.6 desteği sunan PDA; Liquid







Acer, internette hakkında pek çok söylenti çıkan ''A1'' Liquid modelini teknoloji meraklılarının beğenisine sunarak diğer büyük üreticiler gibi Android kervanına katılmış oldu.

Yeni Liquid, Qualcomm'un 1 GHz'lik Snapdragon işlemcisini ve internetteki söylentilerin aksine Donut kod adlı Android v1.6 işletim sistemi desteğini arkasına almış. Liquid'in ön yüzünde 3.5 inç boyutunda ve 480x800 piksel çözünürlüğünde kapasitif teknolojili dokunmatik ekran bulunuyor. Quadband GSM ve triband HSDPA şebekeleri ile uyumlu çalışabilen telefonda, WI-FI bağlantısı, GPS, Bluetooth, microSD desteği, batarya performansı için güç yönetimi, anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama gibi özelliklerin yer aldığı söylenenler arasında.

Facebook, Twitter, Youtube, Flickr gibi popüler sitelerle entegresyonu sağlanan Liquid'in beyaz, farklı renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanırken Acer, fiyat hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Cihazın piyasaya çıkış tarihinin ise aralık ayı başı gibi olacağı düşünülüyor.





(Electricpig'den alıntıdır)