Acer'dan öğrencilere yönelik dizüstü: Extensa 4620

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Sürekli artan satış rakamları, üreticiler arasında yaşanan tansiyonu yüksek rekabet ve paralelinde düşen fiyatlar son kullanıcılara daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar alma imkanı açısından önemli fırsatlar sunabiliyor. Pazar payını arttırmak isteyen üretici firmalar farklı segmentlere yönelik özel çözümler hazırlayabilmekteler. Dizüstü dünyasının önemli oyuncularından biri olan Acer da özellikle öğrencileri hedef alan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın hazırladığı yeni modeli Extensa 4620, 14.1" ekranı ve teknik özellikleri itibariyle öğrencilerin beklentilerini karşılayabilecek spesifikasyona sahip. Acer Extensa 4620'nin gelen özellikleri şu şekilde; - Intel Core 2 Duo T5450 / Pentium Dual-Core T2310 işlemci alternatifi - 1GB DDR2 bellek - 120GB hard disk - Intel'in entegre GMA X3100 grafik işlemcisi - 14.1" Crystal Bright LCD - Çift katman DVD yazıcı - 802.11a/b/g WLAN, gigabit LAN, V.92 modem 700$'dan başlayan fiyatı ve teknik özellikleriyle Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarı hitap ettiği kesim için dikkate değer bir model olarak karşımıza çıkıyor.