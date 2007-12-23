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Acer'dan öğrencilere yönelik dizüstü: Extensa 4620

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sürekli artan satış rakamları, üreticiler arasında yaşanan tansiyonu yüksek rekabet ve paralelinde düşen fiyatlar son kullanıcılara daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar alma imkanı açısından önemli fırsatlar sunabiliyor. Pazar payını arttırmak isteyen üretici firmalar farklı segmentlere yönelik özel çözümler hazırlayabilmekteler. Dizüstü dünyasının önemli oyuncularından biri olan Acer da özellikle öğrencileri hedef alan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın hazırladığı yeni modeli Extensa 4620, 14.1" ekranı ve teknik özellikleri itibariyle öğrencilerin beklentilerini karşılayabilecek spesifikasyona sahip. Acer Extensa 4620'nin gelen özellikleri şu şekilde; - Intel Core 2 Duo T5450 / Pentium Dual-Core T2310 işlemci alternatifi - 1GB DDR2 bellek - 120GB hard disk - Intel'in entegre GMA X3100 grafik işlemcisi - 14.1" Crystal Bright LCD - Çift katman DVD yazıcı - 802.11a/b/g WLAN, gigabit LAN, V.92 modem 700$'dan başlayan fiyatı ve teknik özellikleriyle Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarı hitap ettiği kesim için dikkate değer bir model olarak karşımıza çıkıyor.
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face1tr 11 yıl
Intel'in entegre GMA X3100 grafik işlemcisi nasıl bişeydir, bilgi verebilecek olan var mı? yani ne zaman çıktı, yapısı bilmemneyi nasıldır, sonuçta tümleşik ekran kartı var, tümleşik ekran kartı var..? gma x3100 ün diğer tümleşik ekran kartları arasındaki konumunu öğrenmek istiyorum aslında??
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FaTeeH 11 yıl

Orjinalden alıntı: face1tr

Intel'in entegre GMA X3100 grafik işlemcisi nasıl bişeydir, bilgi verebilecek olan var mı? yani ne zaman çıktı, yapısı bilmemneyi nasıldır, sonuçta tümleşik ekran kartı var, tümleşik ekran kartı var..? gma x3100 ün diğer tümleşik ekran kartları arasındaki konumunu öğrenmek istiyorum aslında??


bi arkadaş everestten ss vermişti işte o resimler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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buraoca2 11 yıl
İşlemciyi C2D ve rami 1 gb yapmaları çok iyi olmuş :)

Acaba daha iyi ekran kartının kullanıldığı bir model de üretecekler mi
?

Haber için saol fx57
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Albatros83 11 yıl
Haber için teşekkürler fx57. Dizüstü piyasası aldı başını gidiyor. Aslında kar marjlarını düşürerek sürümden kazanma mantığıyla fiyatlar çok daha ucuzlayabilir. Yine de hayırlı olsun.
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MrPerFormance 11 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

İşlemciyi C2D ve rami 1 gb yapmaları çok iyi olmuş :)

Acaba daha iyi ekran kartının kullanıldığı bir model de üretecekler mi
?

Haber için saol fx57


o zaman normal yüksek odel bir laptoptan ne farkı kalır
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mamad 11 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

İşlemciyi C2D ve rami 1 gb yapmaları çok iyi olmuş :)

Acaba daha iyi ekran kartının kullanıldığı bir model de üretecekler mi
?

Haber için saol fx57


Bırak koymasınlar arkadaşım. Madem öğrencilere yönelik çok oyun oynamasınlar.[>:]
Annem geldi birde aklıma!
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