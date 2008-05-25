Acer'dan oyunculara özel sistemler; Predator, Alien ve Blackbird'e rakip oluyor

Bilgisayar üreticilerinin yüksek performanslı sistemlere olan ilgisi giderek artıyor. Geçtiğimiz yıllarda Alienware'in Dell, Voodoo PC'nin ise HP tarafından satın alınması karşısında Acer ise sessiz kalmış ve firmanın nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuştu. Bilgisayar üretiminde sektörün en büyük küresel oyuncuları olarak değerlendirilen Dell, HP ve Acer arasında performanslı odaklı sistemlere yönelik olarak yaşanan rekabete Acer duyurusunu yaptığı oldukça iddialı bir seri ile yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Dell'in Alienware Area-51, HP'nin ise BlackBird serisi oyuncu bilgisayarlarıyla iddialı olduğu pazara Acer ise Preadator adını verdiği yeni modelleriyle hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Acer'ın Aspire Predator serisi dahilinde hazırlanan yeni bilgisayarlarını teknik özelliklerinden önce tasarım detayları ile ele almakta yarar var. Firmanın oyuncuları ve yüksek performans meraklılarını düşünerek hazırladığı yeni sistemler özellikle kasa tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Zira Predator serisi için hazırlanan kasa oldukça kaslı bir yapıya sahip olmanın ötesinde üzerinde barındırdığı tasarım ögeleri ve ince düşünülmüş detayları ile Transformers filminin devamı için hazırlanmış özel bir çözüm olduğu izlenimi de vermiyor değil. Rengiyle dikkat çekici olan kasa yan kollar ile desteklenen hareketli ön kapağıyla da merak uyandırmayı başarıyor. Tabi detaylar bunlar ile sınırlı değil elbette.

Yukarı doğru açılabilir ön kapağının yanı sıra LED aydınlatması ile de dikkat çekici olan kasanın ön paneli kısa yol bağlantılarının yanı sıra EasySwap HDD kutusu olarak isimlendirilen detay ile de dikkat çekici. Zira öne panelin altında yer alan ek kapağın hemen arkasında daha çok sunucu sistemlerde görülen kızaklı yapı ile hard disklerin sisteme kolayca ilave edilmesine veya sistemden çıkarılmasına olanak tanınmış. Ayrıca kasanın üzerine konumlandırılan yine LED aydınlatmalı büyük güç butonu ve ve farklı donanımların kullanılabilmesi için yerleştirilen ek bağlantı noktaları ile tasarımın yanı sıra fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı açısından da oyuncuların ve profesyonel kullanıcıların beklentileri karşılanmaya çalışılmış.

Sniper, Trooper, Crusher, ve Eliminator olmak üzere ilk etapta 4 farklı modelin hazırlanacağı ifade edilen Predator serisi teknik özellikleriyle de merak uyandırmayı başarıyor. Intel platformunu esas alan yeni sistemlerde özellikle Nvidia'nın ağırlığı hissedilmiyor değil. 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan Q9300'den Core 2 Extreme QX9650'ye kadar kullanıcılara farklı işlemci opsiyonları sunabilen Predator serisine MSI tarafından hazırlandığı ifade edilen Acer merkalı ve nForce 780i SLI yonga setli anakartın yataklık ettiği belirtiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere SLI ve Triple SLI destekli anakarta sahip olan sistemlerde doğal olarak Nvidia'nın grafik çözümleri tercih edilmiş ama yakın zamanda firma Crossfire opsiyonunu da devreye sokabilir.

Bütçenize göre satın alacağınız Predator sistemlerinde GeForce 9600GT SLI'dan GeForce 9800GTX Triple SLI'a kadar yüksek performans hedefi doğrultusunda tercih edilmiş farklı grafik alternatiflerini görebilmek te mümkün. 8GB DDR2-1066MHz bellek ile satın alınabilecek sistemlerde depolama birimi olaraksa 640GBx2 çift hard disk opsyionun yanı sıra 150GB'lık 4 adet Raptor ile hazırlanan RAID konfigürasyonunu tercih edebilmek mümkün. Optik sürücü olaraksa sistemlerde DVD ve Blu Ray ikilisini kullanabilmek mümkün. Ayrıca Blu Ray ve HD DVD desteği sunabilen kombo okuyucu da opsiyon listesindeki yerini almış durumda.

Intel'in yüksek performans segmentinde yer alan işlemcilerini kullanmakta olan Predator serisinde Acer, konusunda uzman üreticilerden biri olan Asetek'in maliyet odaklı ve kompakt yapılı sıvı soğutma ünitesi LCLC'yi kullanmayı tercih etmiş ve bu sayede hava soğutma çözümlerine göre daha sessiz ve daha serin bir sistem elde edilmesi amaçlanmış. Seçeceğiniz modele göre Delta tarafından üretilen 750W ve 1000W'lik güç kaynakları ile donatılan sistemlerin klavye ve fare gibi oyuncular için oldukça önemli olan çevre birimleri ise sektörün bir diğer lider ismi olan Logitech'in G serisi dahilinde hazırladığı G11 klavyesi ve G5 faresinden oluşuyor.

Kullanılan donanımlar ve soğutma tercihi ile hız aşırtma açısından da potansiyele sahip olan sistemlerin bios menüsü overclock yapmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak çeşitli paratmetreler üzerinde değişiklik yapma olanağı tanımakta. Analog ve sayısal yayınlara destek verebilen tv alıcısının yanı sıra Creative'in X-Fi Platinum ses kartı ile donatılan Predator ailesi ayrıca çok formatlı kart okuyucusu gibi ekstra detaylar ile de zenginleştirilmiş. Ekran olarak olaraksa sistem ile birlikte dileyen kullanıcılar Acer'ın 24" boyutundaki Full HD destekli monitörü ile satın alabiliyorlar. Tabi bu noktada fiyatlara monitör maliyetinin dahil olmadığını da hatırlatmakta yarar var.

Acer için oyunculara yönelik yüksek performans segmentinde yeni bir başlangıç diyebileceğimiz Predator serisi çeşitlilik ve konfigürasyon alternatifi açısından özellikle Dell-Alienware ile en azından şu aşamada rekabet edebilecek düzeyde olmasa bile yapılacak eklemeler ve güncellemeler ile firma pozisyonunu güçlendirecektir. Öte yandan HP' nin Voodoo PC markası altında Avrupa pazarında henüz önemli bir hamle gerçekleştirmemiş olmasından ötürü Acer'ın Avrupa pazarında özellikle Dell'in XPS ailesi ile sıkı bir mücadeleye girişmesi beklenebilir. Fiyat noktasında ise Aspire Predator çatısı altında yer alan sistemlerden Sniper kod adlı temel modelin 1,699 Avro, Trooper modelinin 1,999 Avro, Crusher modelinin 2,999 Avro ve top model olan Eliminator'ın ise 3,999 Avro olacağı belirtiliyor.