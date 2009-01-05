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Acer'ın büyük ekranlı Aspire One modeli Şubat'ta geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın büyük ekranlı Aspire One modeli Şubat'ta geliyor
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Yeni yıl ile birlikte netbook pazarındaki rekabetin yeniden alevlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sene yüksek satış rakamlarına ulaşan pazarda bu yıl da firmalar tarafından kullanıma sunulacak yeni modeler ile birlikte devam eden ekonomik krize rağmen benzer bir başarının tekrarlanması amaçlanıyor. Aspire One modeliyle pazarın önde gelen oyuncularından Acer, 10" boyutunda yeni bir modelini kullanıma sunacak.

Acer'ın muhtemelen Şubat ayı içerisinde pazara giriş yapması beklenen yeni modeli 8.9" boyutundak modelden farklı olarak aynı çözünürlükte daha büyük ekrana sahip olacak. Tasarım anlamında mevcut modele göre bazı ufak farklılıklar içermesi beklenen netbook'da tuş takımı, touchpad ve genişleme slotuyla ilgili bazı değişikliklerin olacağı yönünde çeşitli yorumlar yapıldığını belirtmekte fayda var.

Intel'in Atom platformunu temel alan sisteme 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci güç verecek. Sistem belleği 1GB olarak belirlenen büyük ekranlı Aspire One modelinde 3G ve Bluetooth 2.0 gibi opsiyonel özelliklere yer verilmesi de bekleniyor. İşletim sistemi olarak Windows XP Home'a yer verilecek mini-bilgisayarın Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor.


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