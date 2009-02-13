Acer'ın yeni akıllı telefonu X960 da kameralara yakalandı

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

E-Ten'in gücünü arkasında alan Acer'ın dün çift yüzlü PDA'sı X650 ortaya çıkmıştı. X650'nin dışında X960 modeli de kameralara yakalandı.

Söylentilere göre X960, 533 MHz Samsung işlemci, 128 RAM / 256 MB ROM'a sahip ve Windows Mobile işletim sistemini kullanıyor. Ancak yazılımın hangi sürümünü kullanacağı belli değil. X650 ile X960'da, 2.8 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Aradaki en önemli fark ise X960'ın ekran çözünürlüğünün 640x480 piksel olması.

X960, HSDPA ve GSM şebekelerini destekliyor; WI-FI, Bluetooth ve GPS gibi kritik özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca PDA'nın hafızasını microSD kartlarla arttırabiliyoruz. 3 MP kameralı X960'ın piyasaya sürüleceği tarih ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Mobil Dünya Kongresi'ni merakla beklemekteyiz.