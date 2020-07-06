Açık Alanlarda, Uzun Mesafelere WiFi Sinyallerini İletmek İçin

29 Haziran 2020 – Açık alanlarda WiFi sinyallerinin çok geniş mesafelere, kesintisiz ve hızlı aktarılması gereken bazı uygulamalar ya da mekanlar, işyerleri var. Örneğin, geniş açık alana sahip oteller gibi işletmeler ya da aldığı görüntüleri uzak noktadaki merkeze iletmesi gereken MOBESE kameraları gibi uygulamalar. Bu sorunun çözümünde dış mekan antenleri kullanılıyor. WiFi sinyalleri açık alanda, çok uzak mesafelere bu antenler ile aktarılıyor. Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, bu amaçla geliştirilen yeni ve güçlü dış mekan antenini satışa sundu. CPE710 model anten, 802.11ac destekli ve yüksek WiFi hızlarına sahip.

23dbi yönlü, 2x2 MIMO anten ile uzak mesafelere WiFi sinyalleri rahatlıkla aktarılıyor. 802.11n antenlere göre üç kat daha yüksek hıza sahip olan TP-Link’in yeni dış mekan anteni, 5GHz bandında 867Mbps kablosuz hızda veri aktarımı yapabiliyor. Yüksek kazançlı yönlü anteni ve özel metal reflektörü ile CPE710 mükemmel ışın yönlendirmesi, gelişmiş gecikme ve gürültü bağışıklığı sağlıyor.

İlginizi Çekebilir

Her Yerde Güvenli WiFi ile Özgür Tatil

Son derece kolay monte edilebilen anten, esnek kurulum sağlayan yapısı ile her yere monte edilebiliyor. Çatı ya da bir direğe monte edilebilecek montaj kitleri ve üç eksenli hizalama özgürlüğü sunan ürün, geçmeli kilit parçaları ile kolayca monte ediliyor. Anten, her tür hava koşuluna uygun olarak tasarlanmış ve testlerden geçmiş. Rüzgar, fırtına, aşırı sıcak ve soğukta görevini yerine getirebilen CPE710, yenilikçi geçmeli parçalardan oluşuyor. Bu sayede hızlıca monte edilebilen ürün, 15 kV ESD ve 6 kV yıldırımdan korunma özellikli ve IP65 hava koşullarına dayanıklılık standartlarına uygun.

TP-Link’in yeni dış mekan antenin yönetimi de kolay. Pharos Kontrol Yazılımı sayesinde ağdaki tüm cihazlar tek bir bilgisayardan yönetilebiliyor. Pharos Kontrol Yazılımı ile aygıt bulma, durum izleme ve ağ bakımı gibi işlemler yapılabiliyor. Sezgisel bir web tabanlı arabirim olan PharOS ise, ayrıntılı bir yönetim şekli sunuyor ve daha ayrıntılı yapılandırmalara erişimini mümkün kılıyor.

CPE710, turizm tesisleri başta olmak üzere, geniş açık alana yayılmış fabrikalar, okul yerleşkeleri, sabit internetin olmadığı kırsal alanlar için ideal bir WiFi aktarım anteni.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/business-networking/outdoor-radio/cpe710/

###

TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

gyesilovalar@gmail.com

0542-427 28 08

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.