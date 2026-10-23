Açık denizde rüzgar enerjisini hidrojene dönüştüren platform: Benzeri yok

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Çinli şirket CIMC Raffles, açık deniz rüzgar enerjisiyle hidrojen üretimini bir araya getiren yarı batık platformu Shenhai Hydrogen Energy No. 1'i 13 Ekim'de Guangdong eyaletinin Jiangmen kentinde düzenlenen törenle denize indirdi. Güney Çin Denizi'nde kullanılmak üzere hazırlanan platform, açık denizde yenilenebilir enerji üretimini farklı bir aşamaya taşımayı hedefliyor.

Rüzgar enerjisinden hidrojen üretecek

CIMC Raffles tarafından geliştirilen Shenhai Hydrogen Energy No. 1, şirketin tanımına göre açık deniz rüzgar enerjisi ile hidrojen üretimini aynı yarı batık platformda birleştiren dünyadaki ilk proje olma özelliğini taşıyor. Sistem, denizde üretilen yenilenebilir elektriği hidrojen üretiminde kullanarak açık deniz enerji kaynaklarından daha verimli yararlanmayı amaçlıyor.

Platformun kara üzerindeki proses sistemlerinin kurulumu ve devreye alma çalışmaları tamamlandı. Güney Çin Denizi'ne gönderilmeden önce sistemlerin çalışması ve operasyonel hazırlıklar üzerinde çalışmalar sürüyor.

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Tesisin temel bileşenlerinden biri, suyu elektrik kullanarak hidrojen ve oksijene ayıran proton değişim membranlı (PEM) elektrolizör sistemi. Platformda bulunan PEM elektrolizörler sayesinde standart koşullarda saatte yaklaşık 1.000 metreküp hidrojen üretimi yapılabiliyor.

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Platformda ayrıca deniz koşullarında hidrojenin depolanmasını ve sistemin farklı çalışma senaryolarında değerlendirilmesini sağlayan üç ayrı hidrojen depolama sistemi yer alıyor. Bu arada sistemde elektrik beslemesi açısından şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız olmak üzere iki farklı çalışma modu sunuluyor.

Sert deniz koşullarına dayanacak şekilde tasarlandı

Platform, özellikle sığ sularda ve zorlu deniz koşullarında çalışabilecek şekilde geliştirildi. Tasarımın önemli parçalarından biri, 50 yılda bir görülmesi beklenen deniz koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan, çok noktalı ve gerektiğinde bağlantıları ayrılabilen bir bağlama sistemi. Bu sistem, platformun denizde güvenli biçimde konumlandırılmasını ve gerektiğinde bağlama noktalarından ayrılabilmesini amaçlıyor.

Deniz ortamında enerji üretimi ve hidrojen sistemlerinin birlikte çalışması, karadaki tesislere kıyasla daha fazla hareket, hava koşulları ve bakım zorluğu barındırıyor. Platformun elektrik beslemesi, hareket bastırma ve bağlama sistemleri bu koşullara uyum sağlamak üzere tasarlandı.

Bir diğer önemli özellik ise uzaktan izleme sistemi sayesinde platformun sürekli personel bulundurmadan işletilebilmesi. Akıllı işletme ve bakım yaklaşımını temel alan sistem, açık denizde insan müdahalesine duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor.

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Açık denizde rüzgar enerjisini hidrojene dönüştüren platform

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