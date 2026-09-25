Xbox Strateji Direktörü: GTA 6 ön siparişleri Xbox'ta rekor kırdı!

Xbox yöneticisi: GTA 6 ön siparişlerinden çok memnunuz
Matthew Ball, X'te yaptığı paylaşımda “GTA 6 ön siparişlerinden çok memnunuz. Oyun XBOX’ta rekorlar kırıyor, sonbaharda daha da fazla rekor kırılmasını bekliyoruz. İç analizimiz, ön sipariş payımızın konsol pazarındaki payımızla eşleştiğini gösteriyor.” açıklamasında bulundu.
Microsoft, Sony ve Rockstar, Grand Theft Auto VI'nın resmi ön sipariş rakamlarını açıklamadı. Ancak Sensor Tower, satışların %77'sinin PlayStation'a, %23'ünün ise Xbox'a ait olduğunu tahmin ediyor.
Sony, PS5 satışlarını açıklarken, Microsoft yıllardır Xbox Series X ve S satış rakamlarını açıklamıyor. 30 Haziran itibarıyla PS5 satışları 100 milyona yaklaştı. Analistler, Xbox Series serisinin toplam satışlarının PS5 tarafından en az 2:1 oranında geride bırakıldığını öne sürüyor. Bu oran doğruysa, PS5 için GTA 6 ön siparişlerinin Xbox Series X ve S'e göre iki kat daha fazla olması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: