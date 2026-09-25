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    Xbox Strateji Direktörü: GTA 6 ön siparişleri Xbox'ta rekor kırdı!

    Xbox'ın üst düzey yöneticilerinden Matthew Ball, GTA VI ön siparişlerinin Xbox konsollarında düşük olduğuna dair iddiaları yalanlayarak, oyunun şimdiden rekorlar kırdığını söyledi.

    gta 6 ön sipariş xbox rekor Tam Boyutta Gör
    Piyasada Xbox Series X|S konsollarından daha fazla PS5 bulunduğundan, GTA 6'yı PlayStation'da ön sipariş edenlerin sayısının Xbox'ta ön sipariş edenlerden daha fazla olması mantıklı. Ancak, bu hafta GTA 6 ön siparişlerinin çoğunlukla PS5 tarafına kaydığını iddia eden bir haber, Xbox'taki bazı kişilerin tepkisini çekti ve stüdyonun CSO'su kamuoyuna açıklama yaptı.

    Xbox yöneticisi: GTA 6 ön siparişlerinden çok memnunuz

    Matthew Ball, X'te yaptığı paylaşımda “GTA 6 ön siparişlerinden çok memnunuz. Oyun XBOX’ta rekorlar kırıyor, sonbaharda daha da fazla rekor kırılmasını bekliyoruz. İç analizimiz, ön sipariş payımızın konsol pazarındaki payımızla eşleştiğini gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

    Microsoft, Sony ve Rockstar, Grand Theft Auto VI'nın resmi ön sipariş rakamlarını açıklamadı. Ancak Sensor Tower, satışların %77'sinin PlayStation'a, %23'ünün ise Xbox'a ait olduğunu tahmin ediyor.

    Sony, PS5 satışlarını açıklarken,  Microsoft yıllardır Xbox Series X ve S satış rakamlarını açıklamıyor. 30 Haziran itibarıyla PS5 satışları 100 milyona yaklaştı. Analistler, Xbox Series serisinin toplam satışlarının PS5 tarafından en az 2:1 oranında geride bırakıldığını öne sürüyor. Bu oran doğruysa, PS5 için GTA 6 ön siparişlerinin Xbox Series X ve S'e göre iki kat daha fazla olması muhtemel.

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