Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Açlık Oyunları serisi, vizyona giren yeni filmi Hasatta Gündoğumu ile sinemalarda yeniden zirveye yerleşti. Ana serinin 24 yıl öncesine giden film, genç Haymitch’in katıldığı 50. Açlık Oyunları’nı anlatıyor. Francis Lawrence’ın yönettiği yapım, yüksek izleyici puanlarıyla birlikte 10 günde 419 milyon dolar hasılata ulaşarak büyük bir gişe başarısı yakaladı. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, serinin hayranlarını memnun etmeye devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kasım ayında sinemaseverlerle buluşan en dikkat çekici filmlerden biri de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu) oldu. Açlık Oyunları serisinin geçmişine ışık tutan bu yeni film, beklenenden de büyük ilgi gördü. Gişede oldukça etkileyici bir performans sergileyen Hasatta Gündoğumu, Açlık Oyunları serisini yeniden zirveye taşıdı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede bu haftayı gişede lider olarak kapatan Hasatta Gündoğumu, sadece 10 günün sonunda 419 milyon dolar hasılata ulaştı. Serinin bir önceki filmi olan The Ballad of Songbirds & Snakes (Kuşların ve Yılanların Şarkısı), toplamda 361 milyon dolar hasılat yapabilmişti. Bu yeni filmin şimdi o rakamı 10 günde geçmesi, ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu başarıda filmin aldığı olumlu yorumlar da etkili oldu. Açlık Oyunları hayranlarını genel olarak memnun eden Hasatta Gündoğumu'nun IMDb'deki izleyici puanı bugün itibarıyla 7.5. Rotten Tomatoes'taki onaylı izleyici puanı ise %94.

Hasatta Gündoğumu, Ana Serinin 24 Yıl Öncesinde Geçiyor

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye, orijinal seriden tanıdığımız Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor.

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Orijinal serinin de yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği Sunrise on the Reaping'de sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâllerini göreceğiz. Bu genç karakterlere Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Ben Wang, Elle Fanning gibi isimler hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.

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Açlık Oyunları serisi yeni filmiyle tekrar zirvede

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