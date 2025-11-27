Giriş
    Battle.net'te Activision Blizzard indirimleri başladı: İşte fırsatlar

    Activision Blizzard, Efsane Cuma indirimlerine özel yeni kampanyasını başlattı. Battle.net üzerinden sunulan fırsatlarda Call of Duty başta olmak üzere onlarca oyunda indirim sunuluyor.

    Activision Blizzard oyunlarında dev indirim: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Activision Blizzard'tan Efsane Cuma indirim kampanyası geldi. Şirketin Battle.net platformu üzerinden başlattığı "İndirim Döneminde" Call of Duty serisi başta olmak üzere onlarca popüler yapımda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İşte Diablo IV, DOOM: The Dark Ages ve The Outer Worlds 2 dahil fiyatı düşen oyunlar...

    Battle.net Activision Blizzard indirimleri başladı

    Yükselen oyun fiyatları nedeniyle indirimler artık daha da önemli hale gelmişken, Battle.net’te Activision & Blizzard hayranlarını sevindirecek sürpriz bir indirim başladı. Üstelik fiyatlar TL'ye endeksli. Buna göre indirime giren oyunlar arasında Diablo IV 1.299 TL yerine 584 TL'ye, Diablo IV Vessel of Hatred paketi 363 TL, Diablo II: Resurrected 1.039 TL yerine 349 TL'ye, DOOM: The Dark Ages Standard Edition  2.350 TL yerine 1.175 TL'ye ulaşılabiliyor.

    Activision Blizzard indirimi, 2 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyadaki tüm indirimli oyunlara Battle.net üzerinden ulaşılabiliyor. İşte indirime giren oyunlar:

    Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
    Diablo IV - Standard Edition 1.299 TL 584,99 TL %55
    Diablo IV: Vessel of Hatred 1.039TL 363,99 TL %65
    Diablo IV: Vessel of Hatred - Ultimate Edition 2.399 TL 818,99 TL %65
    Warcraft Remastered Battle Chest 1.439 TL 719,99 TL %50
    Warcraft: Remastered 359,99 TL 179,99 TL %50
    Warcraft 2: Remastered 540,99 TL 270,49 TL %50
    Warcraft 3: Reforged 405,00 TL 202,50 TL %50
    Sea of Thieves 669,00 TL 334,50 TL %50
    Avowed 2.499 TL 1.674 TL %33
    Call of Duty: Black Ops 6 2.799 TL 1.399 TL %50
    Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999 TL 999 TL %50
    Call of Duty: Modern Warfare 2 1.819 TL 727 TL %50
    Call of Duty: Modern Warfare  1.559 TL 514,79 %50
