Battle.net'te Activision Blizzard indirimleri başladı: İşte fırsatlar

Battle.net Activision Blizzard indirimleri başladı
Yükselen oyun fiyatları nedeniyle indirimler artık daha da önemli hale gelmişken, Battle.net’te Activision & Blizzard hayranlarını sevindirecek sürpriz bir indirim başladı. Üstelik fiyatlar TL'ye endeksli. Buna göre indirime giren oyunlar arasında Diablo IV 1.299 TL yerine 584 TL'ye, Diablo IV Vessel of Hatred paketi 363 TL, Diablo II: Resurrected 1.039 TL yerine 349 TL'ye, DOOM: The Dark Ages Standard Edition 2.350 TL yerine 1.175 TL'ye ulaşılabiliyor.
Activision Blizzard indirimi, 2 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyadaki tüm indirimli oyunlara Battle.net üzerinden ulaşılabiliyor. İşte indirime giren oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Diablo IV - Standard Edition
|1.299 TL
|584,99 TL
|%55
|Diablo IV: Vessel of Hatred
|1.039TL
|363,99 TL
|%65
|Diablo IV: Vessel of Hatred - Ultimate Edition
|2.399 TL
|818,99 TL
|%65
|Warcraft Remastered Battle Chest
|1.439 TL
|719,99 TL
|%50
|Warcraft: Remastered
|359,99 TL
|179,99 TL
|%50
|Warcraft 2: Remastered
|540,99 TL
|270,49 TL
|%50
|Warcraft 3: Reforged
|405,00 TL
|202,50 TL
|%50
|Sea of Thieves
|669,00 TL
|334,50 TL
|%50
|Avowed
|2.499 TL
|1.674 TL
|%33
|Call of Duty: Black Ops 6
|2.799 TL
|1.399 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|1.999 TL
|999 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|1.819 TL
|727 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare
|1.559 TL
|514,79
|%50