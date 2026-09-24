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Microsoft’un Xbox tarafında gerçekleştirdiği yeniden yapılanmanın ardından Halo markasının Activision çatısı altına girmesi, serinin geleceğiyle ilgili yeni iddiaları beraberinde getirdi. Son bilgilere göre Activision, Halo serisini sıfırdan ele alan bir “reboot” projesi üzerinde çalışıyor.

Yeni Halo, mevcut hikayeyi devam ettirmeyecek

Halo hakkında daha önce yaptığı paylaşımlarla bilinen TechnicalHalo, X üzerinden yaptığı açıklamalarda Activision’ın seriyi yeniden başlatacağını öne sürdü. İddiaya göre yeni oyun, mevcut Halo hikayesini devam ettirmeyecek ve serinin evreni ile anlatısı yeni bir başlangıç noktası üzerinden şekillendirilecek. TechnicalHalo, yeni Halo oyununun hem tek oyunculu bir senaryoya hem de çok oyunculu moda sahip olacağını belirtiyor.

Bu yaklaşım, Activision Başkanı Rob Kostich’in yakın zamanda The Game File’a yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Kostich, şirketin amacının serinin geçmişte oyuncular tarafından sevilmesini sağlayan unsurları koruyarak Halo için yeni bir oyun geliştirmek olduğunu söyledi.

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Activision’ın yeni Halo projesi için sıfırdan özel bir ekip oluşturduğu da belirtiliyor. Rob Kostich de şirketin serinin geleceği için özel olarak oluşturulmuş, farklı yeteneklere sahip bir ekip kurmaya başladığını doğruladı.

Kostich, yeni oyunun Halo evrenine ve serinin mirasına uygun olması gerektiğini vurgularken, geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında olduğunu ortaya koydu. Bu durum, oyunun çıkışına daha uzun bir süre olduğunu gösteriyor. Mevcut iddialara göre yeni Halo oyununun piyasaya çıkmasının en az üç veya dört yıl sürecek. Bu tahmin gerçekleşirse Activision yönetimindeki yeni Halo oyununun çıkışı 2030 veya sonrasına kalabilir.

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Activision, Halo serisini yeniden başlatmaya hazırlanıyor

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