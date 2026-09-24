Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Activision, Halo serisini yeniden başlatmaya hazırlanıyor

    Activision’ın Halo serisini yeniden başlatacağı iddia edildi. Yeni oyunun mevcut hikayeyi sürdürmeyeceği, tek oyunculu ve çok oyunculu modlar içereceği belirtiliyor.

    Activision, Halo serisini yeniden başlatmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un Xbox tarafında gerçekleştirdiği yeniden yapılanmanın ardından Halo markasının Activision çatısı altına girmesi, serinin geleceğiyle ilgili yeni iddiaları beraberinde getirdi. Son bilgilere göre Activision, Halo serisini sıfırdan ele alan bir “reboot” projesi üzerinde çalışıyor.

    Yeni Halo, mevcut hikayeyi devam ettirmeyecek

    Halo hakkında daha önce yaptığı paylaşımlarla bilinen TechnicalHalo, X üzerinden yaptığı açıklamalarda Activision’ın seriyi yeniden başlatacağını öne sürdü. İddiaya göre yeni oyun, mevcut Halo hikayesini devam ettirmeyecek ve serinin evreni ile anlatısı yeni bir başlangıç noktası üzerinden şekillendirilecek. TechnicalHalo, yeni Halo oyununun hem tek oyunculu bir senaryoya hem de çok oyunculu moda sahip olacağını belirtiyor.

    Bu yaklaşım, Activision Başkanı Rob Kostich’in yakın zamanda The Game File’a yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Kostich, şirketin amacının serinin geçmişte oyuncular tarafından sevilmesini sağlayan unsurları koruyarak Halo için yeni bir oyun geliştirmek olduğunu söyledi.

    Activision’ın yeni Halo projesi için sıfırdan özel bir ekip oluşturduğu da belirtiliyor. Rob Kostich de şirketin serinin geleceği için özel olarak oluşturulmuş, farklı yeteneklere sahip bir ekip kurmaya başladığını doğruladı.

    Kostich, yeni oyunun Halo evrenine ve serinin mirasına uygun olması gerektiğini vurgularken, geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında olduğunu ortaya koydu. Bu durum, oyunun çıkışına daha uzun bir süre olduğunu gösteriyor. Mevcut iddialara göre yeni Halo oyununun piyasaya çıkmasının en az üç veya dört yıl sürecek. Bu tahmin gerçekleşirse Activision yönetimindeki yeni Halo oyununun çıkışı 2030 veya sonrasına kalabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone faturalıdan faturasıza geçiş istanbul sağlık ve teknoloji üniversitesi yorumları huawei matebook d14 balkona kamera takmak yasal mı webos tv apk yükleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum