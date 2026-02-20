Giriş
    Suudi enerji şirketi ACWA, Türkiye’de 2 bin MW kapasiteli güneş santrali kuracak

    Türkiye ucuz elektrik için önemli bir anlaşmaya imza attı. Suudi Arabistan merkezli ACWA, Sivas ve Karaman'a düşük alım fiyatıyla 2.000 megavat güneş enerjisi santrali kuracak.

    ACWA, Türkiye’de 5 bin MW kapasiteli güneş santrali kuracak Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan kamu enerji şirketi ACWA, Türkiye’ye 2.000 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ile ACWA arasında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, ucuz elektrik için Türkiye’nin bugüne kadarki en düşük fiyatlı elektrik anlaşması olarak dikkat çekiyor.

    Yapılan anlaşmaya göre ACWA, yaklaşık 2,1 milyon dolar yatırımla Sivas’a 1.000 megavat ve Karaman’a 1.000 megavat gücünde iki ayrı güneş enerjisi santrali inşa edecek. Bu kapasiteyle 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak.

    ACWA, Türkiye’de 5 bin MW kapasiteli güneş santrali kuracak Tam Boyutta Gör

    Rekor fiyatla 25 yıllık anlaşma

    EPDK söz konusu santrallerden elektrik alımı için 25 yıllık anlaşma sağladı. Sivas’ta kilovatsaat başına 2,35 euro sent alım fiyatı üzerinde mutabakata varıldı. Karaman’da ise Türkiye’de bugüne kadar görülen en düşük seviyeden kilovatsaat başına sabit 1,99 euro sent bedelle elektrik satın alınacak. Bu fiyatlar 25 yıl geçerli olacak ve 30 yıl alım yapılacak.

    YEKA yarışmalarında olduğu gibi teşvik mekanizması olacak ancak bu teşvik, üretilen elektriğin serbest piyasaya satış hakkı yerine ortalama piyasa fiyatının altında belirlenen kilovatsaat başına 4,75 avro/sent üzerinden uygulanacak. Bu ilk 5 yıl için geçerli olacak.

    Yüzde 50 yerlilik şartı

    Türkiye’deki diğer güneş enerjisi projelerinde olduğu gibi bu projede de yerli üretim şartı var. Santrallerde kullanılacak panellerde ve ekipmanlarda yüzde 50 yerli üretim bileşenler kullanılacak. Santralin temelleri 2026 yılında atılacak ve 2028 başında elektrik üretimine başlanacak.

    3 bin megavatlık yeni projeler yolda

    Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5.000 megavatlık yenilenebilir enerji yatırım anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ilk adımı olarak ACWA ile 2.000 megavatlık proje için imzalar atıldı. İkinci aşamada ise 3.000 megavatlık ilave güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları için anlaşma yapılacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

