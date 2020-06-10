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    ADATA’dan fiyat-performansa oynayan XPG Primer oyuncu faresi

    Oyuncu donanımları pazarına yeni giriş yapan ve fiyat-performans arayışında olan oyuncular için ADATA XPG Primer oyuncu faresi iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ADATA’dan fiyat-performansa oynayan XPG Primer oyuncu faresi
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    XPG markasıyla bir yandan performans odaklı oyuncu ürünleri tasarlayan ADATA markası bir yandan da fiyat-performans arayışında olan oyuncuları kaçırmamak adına yeni ürünler piyasaya sürüyor.

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    ADATA XPG Primer özellikleri

    ADATA XPG Primer adıyla piyasaya çıkacak olan oyuncu faresi uygun bir fiyat etiketiyle tatmin edici bir performans sunmayı amaçlıyor. Farenin Pixart PMW3360 optik sensörü 12000 DPI hassasiyet değerine ulaşabiliyor.

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    Tuş tarafında OMRON anahtarlarını kullanan fare toplamda 20 milyon basışa kadar dayanıklılık sunuyor. Yan kısımlarda yer alan iki RGB aydınlatma şeridi ise ilgili yazılımı tarafından kontrol edilebiliyor.

    Ergonomi odaklı üretilen farenin yüzeyi de kolay temizlenecek şekilde tasarlanmış. Hafif malzemeler sayesinde sadece 98gr ağırlığa ulaşıyor. ADATA XPG Primer oyuncu faresi için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/268325/adata-unveils-xpg-primer-gaming-mouse Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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