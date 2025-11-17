ADATA ve MSI, dünyanın ilk 128GB DDR5 CUDIMM modülünü duyurdu

Z890 sistemlere dev kapasite geliyor
Kaçıranlar için CUDIMM standardı, klasik DDR5 DIMM'lerden farklı olarak özel bir saat üretim çipi barındırıyor. Bu çip, saat sinyalini doğrudan modül üzerinde oluşturduğu için bellek yongalarına daha düşük gecikme ve daha stabil bir sinyal aktarımı sağlıyor. Bu da büyük veri kümeleriyle çalışan sistemlerde hız ve kararlılık açısından önemli avantajlar sunuyor.
Yeni 4-RANK mimarisi, DDR5 tarafında masaüstü sınıfında nadir görülen bir çözüm. ADATA, bu mimarinin özellikle yapay zekâ modelleri, geliştirme ortamları, sanallaştırma çözümleri ve büyük oyun prodüksiyonları gibi yoğun iş yüklerinde yüksek verimlilik sağlayacağını söylüyor. 2-DIMM yapılandırmalarında 256GB toplam kapasiteye ulaşılabilmesi ise Z890 tabanlı sistemlere geniş bir kullanım alanı sunacak.
Bellek modülü şimdilik DDR5-5600 MT/s hızında doğrulama sürecinden geçti. ADATA, MSI'ın geliştirme aşamasındaki Z890 anakartlarıyla yapılan "stable burn-in" testlerinde uzun süreli kararlılık elde edildiğini aktarıyor. Ancak hız profilleri, nihai ürün segmentine göre daha yüksek değerlere taşınabilir. ADATA, bu konuda henüz ayrıntı paylaşmadı.
Şirket, yeni CUDIMM serisinin çıkış tarihi veya farklı kapasite seçenekleri hakkında net bir bilgi vermiş değil. Ancak üretim kapasitesi el verdiği sürece 128GB'lık çözümlerin önümüzdeki aylarda piyasaya sunulması bekleniyor.