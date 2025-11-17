ADATA ve MSI, dünyanın ilk 128GB DDR5 CUDIMM modülünü duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör DATA, MSI ile birlikte geliştirdiği dünyanın ilk 128GB DDR5 CUDIMM bellek modülünü resmi olarak tanıttı. Intel Z890 anakartlar için optimize edilen yeni modül, 4-RANK mimarisiyle geleneksel DDR5 çözümlerinden iki kat daha yüksek kapasite sunuyor.

Z890 sistemlere dev kapasite geliyor

Kaçıranlar için CUDIMM standardı, klasik DDR5 DIMM'lerden farklı olarak özel bir saat üretim çipi barındırıyor. Bu çip, saat sinyalini doğrudan modül üzerinde oluşturduğu için bellek yongalarına daha düşük gecikme ve daha stabil bir sinyal aktarımı sağlıyor. Bu da büyük veri kümeleriyle çalışan sistemlerde hız ve kararlılık açısından önemli avantajlar sunuyor.

Yeni 4-RANK mimarisi, DDR5 tarafında masaüstü sınıfında nadir görülen bir çözüm. ADATA, bu mimarinin özellikle yapay zekâ modelleri, geliştirme ortamları, sanallaştırma çözümleri ve büyük oyun prodüksiyonları gibi yoğun iş yüklerinde yüksek verimlilik sağlayacağını söylüyor. 2-DIMM yapılandırmalarında 256GB toplam kapasiteye ulaşılabilmesi ise Z890 tabanlı sistemlere geniş bir kullanım alanı sunacak.

Bellek modülü şimdilik DDR5-5600 MT/s hızında doğrulama sürecinden geçti. ADATA, MSI'ın geliştirme aşamasındaki Z890 anakartlarıyla yapılan "stable burn-in" testlerinde uzun süreli kararlılık elde edildiğini aktarıyor. Ancak hız profilleri, nihai ürün segmentine göre daha yüksek değerlere taşınabilir. ADATA, bu konuda henüz ayrıntı paylaşmadı.

Şirket, yeni CUDIMM serisinin çıkış tarihi veya farklı kapasite seçenekleri hakkında net bir bilgi vermiş değil. Ancak üretim kapasitesi el verdiği sürece 128GB’lık çözümlerin önümüzdeki aylarda piyasaya sunulması bekleniyor.

