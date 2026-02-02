Adı Epstein belgelerinde geçen Bill Gates açıklama yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgelerin ardından Bill Gates’in Epstein ile bağlantılarına yönelik tartışmalar yeniden gündeme taşındı. Son belge setinde yer alan ve içeriğiyle dikkat çeken e-postalar, Gates hakkında ciddi ve çarpıcı iddialar ortaya atarken milyarder iş insanı cephesinden bu suçlamalara net bir yalanlama geldi.

Epstein belgeleri ne iddia ediyor?

Belgelerde yer alan ve Epstein tarafından kaleme alınmış olabileceği değerlendirilen e-postalar, Bill & Melinda Gates Vakfı’nda çalıştığı öne sürülen “Boris” isimli bir kişi adına yazılmış gibi görünüyor. Söz konusu mesajlarda Bill Gates’in cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı, bu durumu gizlice eşi Melinda Gates’e antibiyotik vererek çözmek istediği ileri sürülüyor. Aynı metinlerde Gates’in evli kadınlar ve “Rus kızlar” ile ilişkiler yaşadığı gibi iddialar da yer alıyor.

Ancak e-postaların kime gönderildiği ya da gerçekten gönderilip gönderilmediği belirsizliğini koruyor. Belgelerde alıcı ve gönderici alanlarında yalnızca Jeffrey Epstein’ın adının yer alması, bu yazışmaların taslak niteliğinde olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca “Boris” olarak anılan kişinin kimliği de resmi olarak doğrulanmış değil.

Gates cephesinden yalanlama

Tam Boyutta Gör Konuya ilişkin Business Insider’a yazılı bir açıklama yapan Bill Gates sözcüsü, iddiaları kesin bir dille reddetti. Açıklamada, “Bu iddialar tamamen saçma ve bütünüyle gerçek dışıdır” ifadeleri kullanıldı. Sözcü, belgelerin gerçekte Epstein’ın Gates ile sürdürülebilir bir ilişki kuramamasından duyduğu rahatsızlığı ve “tuzak kurma ile karalama” çabalarını ortaya koyduğunu savundu.

Microsoft bir günde 357 milyar dolar değer kaybetti 2 gün önce eklendi

Bill Gates’in Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi, son yıllarda özellikle kamuoyu ve medya nezdinde yoğun şekilde sorgulanıyor. Gates, ilk etapta bu bağlantıları küçümsemiş olsa da daha sonra ortaya çıkan belgeler ikili arasındaki temasların Gates’in başlangıçta kabul ettiğinden daha yakın olabileceğine işaret etti.

Gates, Epstein ile yalnızca bağış toplama ve hayırseverlik faaliyetleri kapsamında görüştüğünü, bunun dışındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını defalarca dile getirdi. Buna rağmen söz konusu görüşmeleri “büyük bir hata” olarak nitelendirdiğini de kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Melinda Gates, Bill Gates ile yollarını ayırma kararında, eşinin Epstein ile kurduğu ilişkinin etkili olduğunu söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Adı Epstein belgelerinde geçen Bill Gates açıklama yaptı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: