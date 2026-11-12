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    Adobe'dan fotoğrafları 3D dünyalara dönüştüren yapay zeka

    Adobe, fotoğraf ve video düzenlemeyi kolaylaştıracak yeni yapay zeka projelerini sergiledi. Araçlar, fotoğraflarda farklı açılardan gezinmekten ses efektlerini düzenlemeye kadar yenilikler sunuyor.

    Adobe'dan fotoğrafları 3D dünyalara dönüştüren yapay zeka Tam Boyutta Gör

    Adobe, Max etkinliğinde geliştirdiği deneysel yapay zeka projelerini sergiledi. Fotoğrafları gezilebilir 3D sahnelere dönüştüren, yapay zeka karakterleriyle konuşarak kişiliklerini şekillendiren ve fotoğraf düzenlemelerini diğer nesnelere otomatik aktaran yeni araçlar dikkat çekti.

    Yapay zeka karakterleriyle konuşulabilecek

    Adobe'un tanıttığı deneysel projelerden biri olan Project Screen Test, video içeriklerinde kullanılacak yapay zeka karakterlerinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Geleneksel metin komutlarıyla karakter tanımlamak yerine kullanıcıların doğrudan karakterle konuşmasına ve bir oyuncu seçmesi sürecindeymiş gibi onu yönlendirmesine imkan tanıyor.

    Süreç, karakterin temel kişilik özelliklerinin belirlenmesiyle başlıyor. Örneğin kullanıcı karakteri endişeli, utangaç veya sakar olarak tanımlayabiliyor. Ardından karakterin sesi seçilebiliyor. Bunun için Adobe'un sunduğu hazır seslerden yararlanılabiliyor, metin komutuyla istenen ses tarif edilebiliyor veya örnek bir ses kaydı yüklenebiliyor.

    Adobe'dan fotoğrafları 3D dünyalara dönüştüren yapay zeka Tam Boyutta Gör

    Sonraki aşamada kullanıcı, FaceTime görüşmesine benzer bir arayüz üzerinden yapay zeka karakteriyle sohbet ederek onun kişiliğini daha ayrıntılı biçimde şekillendirebiliyor. Karakterin geçmişi, mizacı, hedefleri, kusurları, korkuları ve kendine özgü hareketleri bu konuşmalar sırasında belirleniyor. Kişilik özellikleri daha sonra özel bir sekme üzerinden elle de düzenlenebiliyor.

    Karakter hazır olduğunda kullanıcı, onu farklı ortamlara veya senaryolara yerleştirerek animasyonlu ekran testleri oluşturabiliyor. Böylece karakterin belirlenen kişiliğe uygun şekilde nasıl davranacağı ve görüneceği test edilebiliyor.

    Adobe'un gösterdiği sonuçlar, yapay zeka tarafından oluşturulan karakterlerin daha tutarlı ve ayırt edilebilir kişiliklere sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte Project Screen Test'in şu an için bağımsız bir deney olduğu belirtiliyor. Aracın Adobe'un mevcut yapay zeka video çözümlerine entegre edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

    Fotoğraflarda gezinme dönemi başlıyor

    Adobe'un dikkat çeken bir diğer projesi Project Sight Span, sıradan fotoğrafları ve görselleri içinde hareket edilebilen üç boyutlu ortamlara dönüştürüyor. Kullanıcılar oluşturulan 3D sahnenin içinde dolaşabiliyor, bakış açısını değiştirebiliyor ve fotoğrafın çekildiği konumu yeniden belirleyebiliyor.

    Adobe'dan fotoğrafları 3D dünyalara dönüştüren yapay zeka Tam Boyutta Gör

    Araç, orijinal görüntünün kadrajı dışında kalan alanları da yapay zeka yardımıyla oluşturuyor. Böylece kullanıcı fotoğrafın farklı yönlerine baktığında başlangıçta görüntüde bulunmayan arka plan ve nesnelerle karşılaşabiliyor. Üretilen bu alanlar, orijinal fotoğrafın doğal bir devamı gibi görünmesi için tasarlanıyor.

    Tablolar, çizimler ve illüstrasyonlar da Sight Span ile üç boyutlu ortamlara dönüştürülebiliyor. Sistem, kaynak görselin sanatsal tarzını koruyarak yeni alanlar oluşturabiliyor. Fotoğraflardaki dövmeler ve yüz hatları gibi ayırt edici ayrıntılar da farklı bakış açılarında büyük ölçüde korunabiliyor.

    Adobe'un gösterdiği demoda 3D ortamın görüntü kalitesi henüz tam olarak oturmuş değil. Sahne içinde hareket edilirken bazı alanlar pikselli ve ayrıntısız görünebiliyor. Ancak kullanıcı istediği bakış açısını seçtiğinde görüntünün çözünürlüğü yeniden iyileştiriliyor.

    Ses efektleri gerçek zamanlı düzenlenecek

    Project Sound Bender ise video içerikleri için yapay zeka destekli ses efektleri oluşturmayı ve bunları gerçek zamanlı olarak düzenlemeyi sağlayan deneysel bir araç. Kullanıcılar önce bir video yüklüyor, ardından istedikleri sesleri metin komutuyla tarif ediyor. Örneğin bilim kurgu temalı, fokurdayan bir kazan sesi oluşturulması istenebiliyor.

    Adobe'dan fotoğrafları 3D dünyalara dönüştüren yapay zeka Tam Boyutta Gör

    Sound Bender, tarif edilen ses efektlerini ürettikten sonra bunları videoyla otomatik olarak senkronize ediyor. Ardından kullanıcıya kare şeklinde bir ses düzenleme alanı sunuyor. Bu alanın her köşesinde farklı bir yapay zeka tarafından oluşturulmuş ses efekti bulunuyor.

    Adobe'un tanıttığı Project Rinse Repeat ise Photoshop'ta yapılan düzenlemeleri aynı fotoğraftaki diğer kişi veya nesnelere otomatik olarak uygulayabiliyor. Örneğin bir kişinin yüzündeki sivilce ve lekeler dikkatlice temizlendiğinde araç, aynı düzenlemeleri fotoğraftaki diğer kişilere de uyarlayabiliyor.

    Pazarlama görsellerinde farklı ürünlere gölge eklemek gibi işlemler de otomatikleştirilebiliyor. Kullanıcı bir ürünün altına istediği gölgeyi elle ekledikten sonra aynı işlemi farklı şekil ve boyutlardaki diğer ürünlere aktarabiliyor.

    Project Rinse Repeat'in önemli özelliklerinden biri, Photoshop'un yerel düzenleme araçlarını kullanması. Yapay zeka tarafından diğer nesnelere uygulanan değişiklikler de düzenlenebilir durumda kalıyor. Dolayısıyla kullanıcılar otomatik olarak oluşturulan sonuçları daha sonra Photoshop içerisinde değiştirebiliyor.

    Gelecekte Creative Cloud'a gelebilirler

    Adobe'un Max etkinliğinde sergilediği bu projeler, şirketin Sneaks olarak adlandırdığı deneysel teknoloji gösterimlerinin bir parçası. Bu çalışmalar, gelecekte Creative Cloud uygulamalarına veya Firefly platformuna dahil edilebilecek özelliklerin erken örneklerini oluşturuyor. Ancak Adobe, tanıtılan araçların tamamının kullanıma sunulacağının garantisini vermiyor.

    Bununla birlikte projelerin neredeyse tamamının üretken yapay zeka teknolojilerine dayanması dikkat çekiyor. Yapay zeka araçları Adobe'un büyüme stratejisinde giderek daha merkezi bir konuma gelirken bu deneylerin en azından bazılarının ticari ürünlere dönüşmesi beklenebilir.

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    K
    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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