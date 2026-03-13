Giriş
    Adobe'de kritik değişim: Shantanu Narayen CEO'luğu bırakıyor

    Adobe CEO'su Shantanu Narayen, yaklaşık 18 yıl süren görev süresinin ardından koltuğu bırakmaya hazırlanıyor. Narayen, yeni CEO belirlenene kadar görevde kalacak.

    Adobe'de kritik değişim: 18 yılın ardından CEO değişiyor! Tam Boyutta Gör
    Adobe'nin uzun süredir CEO'luk görevini yürüten ve Creative Cloud'un arkasında olan Shantanu Narayen, yaklaşık 18 yılın ardından görevden ayrılma planını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Narayen, yönetim kurulu yeni bir CEO belirledikten sonra görevini devredecek.

    Adobe CEO'su değişiyor

    Narayen CEO görevinden ayrıldıktan sonra şirketten tamamen ayrılmayacak. Yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ederek yeni liderlik sürecinde geçişe destek vermeyi sürdürecek. Kaçıranlar için Shantanu Narayen, Adobe’un en kritik dönüşüm süreçlerinden birini yöneten isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

    Adobe'de kritik değişim: 18 yılın ardından CEO değişiyor! Tam Boyutta Gör
    Şirket, onun liderliğinde geleneksel yazılım satış modelinden abonelik tabanlı yazılım hizmetine geçiş yaptı. Bu süreçte Creative Suite ürün ailesi abonelik modeline taşınarak Creative Cloud platformuna dönüştürüldü. Bu dönüşüm özellikle Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro ve Adobe Lightroom gibi popüler yazılımların kullanım modelini önemli ölçüde değiştirdi.

    Creative Cloud abonelik sistemi zamanla şirketin ana gelir kaynaklarından biri haline geldi. Narayen çalışanlara gönderdiği mesajda, yaklaşık yirmi yıllık görev süresinde şirketin önemli ölçüde büyüdüğünü vurguladı. Bu süreçte Adobe'un çalışan sayısı yaklaşık 3.000’den 30.000'in üzerine çıktı. Şirketin yıllık geliri ise 1 milyar doların altından 25 milyar doların üzerine yükseldi.

    Ayrıca CEO, şirketin geleceğinde yapay zekânın önemli rol oynayacağını da belirtti. Ona göre yaratıcı üretimin yeni dönemi yapay zekâ destekli araçlar, yeni iş akışları ve farklı ifade biçimleri etrafında şekilleniyor. Adobe yönetimi ise yeni CEO'nun belirlenmesi için sürecin devam ettiğini açıkladı. Şirket, liderlik değişiminin tamamlanmasının ardından yeni stratejik döneme odaklanmayı planlıyor.

