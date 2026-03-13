Adobe'de kritik değişim: Shantanu Narayen CEO'luğu bırakıyor

Adobe CEO'su değişiyor
Narayen CEO görevinden ayrıldıktan sonra şirketten tamamen ayrılmayacak. Yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ederek yeni liderlik sürecinde geçişe destek vermeyi sürdürecek. Kaçıranlar için Shantanu Narayen, Adobe’un en kritik dönüşüm süreçlerinden birini yöneten isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Creative Cloud abonelik sistemi zamanla şirketin ana gelir kaynaklarından biri haline geldi. Narayen çalışanlara gönderdiği mesajda, yaklaşık yirmi yıllık görev süresinde şirketin önemli ölçüde büyüdüğünü vurguladı. Bu süreçte Adobe'un çalışan sayısı yaklaşık 3.000’den 30.000'in üzerine çıktı. Şirketin yıllık geliri ise 1 milyar doların altından 25 milyar doların üzerine yükseldi.
Ayrıca CEO, şirketin geleceğinde yapay zekânın önemli rol oynayacağını da belirtti. Ona göre yaratıcı üretimin yeni dönemi yapay zekâ destekli araçlar, yeni iş akışları ve farklı ifade biçimleri etrafında şekilleniyor. Adobe yönetimi ise yeni CEO'nun belirlenmesi için sürecin devam ettiğini açıkladı. Şirket, liderlik değişiminin tamamlanmasının ardından yeni stratejik döneme odaklanmayı planlıyor.
