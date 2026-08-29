Adobe Photoshop'a sadeleştirilmiş yapay zekâ editörü geldi

Yeni sistemde kullanıcılar yapmak istedikleri değişiklikleri metin komutlarıyla ifade edebiliyor. Bunun yanında doğrudan görsel üzerinde bulunan öneriler ve yönlendirmeler kullanılarak da düzenleme yapılabiliyor.
Photoshop'ta düzenleme süreci basitleşiyor
Adobe'nin yaklaşımı, kullanıcıların Photoshop'taki çok sayıdaki araç ve ayar arasında kaybolmadan yapay zekâ destekli düzenlemeler gerçekleştirmesine dayanıyor. Böylece bir nesneyi değiştirmek, görüntünün belirli bir bölümünü düzenlemek veya farklı bir görsel düzenleme yapmak için geleneksel araçlara başvurmak yerine istenen işlem doğal dille tarif edilebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim