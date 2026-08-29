Adobe Photoshop'a sadeleştirilmiş yapay zekâ editörü geldi

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Adobe, Photoshop'a özellikle yapay zekâ araçlarına yeni başlayan kullanıcıların işini kolaylaştıracak sadeleştirilmiş bir düzenleme arayüzü ekledi. Yeni çalışma alanı, geleneksel Photoshop araçlarının karmaşıklığını azaltarak görsel düzenlemelerin daha doğal bir şekilde yapılmasını amaçlıyor.

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Yeni sistemde kullanıcılar yapmak istedikleri değişiklikleri metin komutlarıyla ifade edebiliyor. Bunun yanında doğrudan görsel üzerinde bulunan öneriler ve yönlendirmeler kullanılarak da düzenleme yapılabiliyor.

Photoshop'ta düzenleme süreci basitleşiyor

Adobe'nin yaklaşımı, kullanıcıların Photoshop'taki çok sayıdaki araç ve ayar arasında kaybolmadan yapay zekâ destekli düzenlemeler gerçekleştirmesine dayanıyor. Böylece bir nesneyi değiştirmek, görüntünün belirli bir bölümünü düzenlemek veya farklı bir görsel düzenleme yapmak için geleneksel araçlara başvurmak yerine istenen işlem doğal dille tarif edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni çalışma alanı, Photoshop'un profesyonel düzenleme araçlarının yerini tamamen almak yerine, daha hızlı ve erişilebilir bir düzenleme seçeneği sunuyor. Adobe böylece hem deneyimli kullanıcıların mevcut araçlarını koruyor hem de yapay zekâ destekli özellikleri daha kolay kullanmak isteyenlere alternatif bir arayüz sağlıyor.

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