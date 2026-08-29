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    Adobe Photoshop'a sadeleştirilmiş yapay zekâ editörü geldi

    Adobe, Photoshop'a yeni bir yapay zekâ çalışma alanı ekledi. Kullanıcılar karmaşık araçlarla uğraşmadan, görseller üzerinde yapmak istedikleri değişiklikleri metinle belirleyebilecek.

    Adobe Photoshop'a sadeleştirilmiş yapay zekâ editörü geldi Tam Boyutta Gör
    Adobe, Photoshop'a özellikle yapay zekâ araçlarına yeni başlayan kullanıcıların işini kolaylaştıracak sadeleştirilmiş bir düzenleme arayüzü ekledi. Yeni çalışma alanı, geleneksel Photoshop araçlarının karmaşıklığını azaltarak görsel düzenlemelerin daha doğal bir şekilde yapılmasını amaçlıyor.

    Yeni sistemde kullanıcılar yapmak istedikleri değişiklikleri metin komutlarıyla ifade edebiliyor. Bunun yanında doğrudan görsel üzerinde bulunan öneriler ve yönlendirmeler kullanılarak da düzenleme yapılabiliyor.

    Photoshop'ta düzenleme süreci basitleşiyor

    Adobe'nin yaklaşımı, kullanıcıların Photoshop'taki çok sayıdaki araç ve ayar arasında kaybolmadan yapay zekâ destekli düzenlemeler gerçekleştirmesine dayanıyor. Böylece bir nesneyi değiştirmek, görüntünün belirli bir bölümünü düzenlemek veya farklı bir görsel düzenleme yapmak için geleneksel araçlara başvurmak yerine istenen işlem doğal dille tarif edilebiliyor.

    Adobe Photoshop'a sadeleştirilmiş yapay zekâ editörü geldi Tam Boyutta Gör
    Yeni çalışma alanı, Photoshop'un profesyonel düzenleme araçlarının yerini tamamen almak yerine, daha hızlı ve erişilebilir bir düzenleme seçeneği sunuyor. Adobe böylece hem deneyimli kullanıcıların mevcut araçlarını koruyor hem de yapay zekâ destekli özellikleri daha kolay kullanmak isteyenlere alternatif bir arayüz sağlıyor.
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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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